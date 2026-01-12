Ελλάδα

Κρίσεις 2026: Αυτοί είναι οι νέοι Υποναύαρχοι και οι Υποπτέραρχοι

Τι αλλαγές έφεραν οι έκτακτες κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
Ξίφη πολεμικού ναυτικού
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του έτους 2026, αποφάσισε ως ακολούθως στις έκτακτες κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων:

Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Πιτυκάκη Κωνσταντίνο ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχο Σαρρή Στέφανο ΠΝ
(3) Αρχιπλοίαρχο Ρέτσα Ιωάννη ΠΝ
(4) Αρχιπλοίαρχο Σταυρουλάκη Γεώργιο ΠΝ
(5) Αρχιπλοίαρχο Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο ΠΝ
(6) Αρχιπλοίαρχο Σαράκη Ιωάννη ΠΝ
(7) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τερπένου Σταύρο ΠΝ
(8) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Καπίρη Δημήτριο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Στρατογιάννη Ιωάννη ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο ΠΝ
(3) Αρχιπλοίαρχο Νούσια Γρηγόριο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γκουτζουρέλα Θεόδωρο
(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικολάου Νικόλαο
(3) Ταξίαρχο (Ι) Μουστρούφη Αργύριο
(4) Ταξίαρχο (Ι) Σάσσαρη Πέτρο
(5) Ταξίαρχο (Ι) Σιμιτζή Ευθύμιο
(6) Ταξίαρχο (Ι) Αμπουλέρη Στέφανο
(7) Ταξίαρχο (Ι) Καραμάνη Ιωάννη
(8) Ταξίαρχο (ΜΑ) Ζερβό Ξενοφώντα
(9) Ταξίαρχο (Ο) Σταθόπουλο Βενετσάνο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Μπουτουρίδη Εμμανουήλ
(2) Ταξίαρχο (Ι) Καζαντζόγλου Αβραάμ
(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαραγκουδάκη Δημήτριο

3. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
92
80
76
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo