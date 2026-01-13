Ελλάδα

Κρίσεις 2026: Οι Πλοίαρχοι που αποστρατεύθηκαν και που προήχθησαν

Οι αλλαγές που έφεραν οι κρίσεις στο Πολεμικό Ναυτικό, ποιοι Πλοίαρχοι αποστρατεύθηκαν και ποιοι προήχθησαν στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου
Πολεμικό ναυτικό
Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:

«Προακτέους κατ΄ εκλογή»:

Μάχιμους:

  • Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)
  • Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)
  • Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)
  • Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)
  • Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)
  • Τζίφα  Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)
  • Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)
  • Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά   (ΑΜ-2273)
  • Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)
  • Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)
  • Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)
  • Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)
  • Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)
  • Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)
  • Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)
  • Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)
  • Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)
  • Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)
  • Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)
  • Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)
  • Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)
  • Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)

Μηχανικούς:

  • Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)
  • Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
  • Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
  • Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)
  • Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)
  • Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)

Οικονομικού:

  • Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)
  • Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)
  • Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)

Υγειονομικού/Ιατρών:

  • Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)
  • Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ-    ΥΙ-288)
  • Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
  • Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).

Ποιοι Πλοίαρχοι αποστρατεύονται

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), στις φετινές κρίσεις αποφάσισε τους παρακάτω αξιωματικούς ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Μάχιμους:

  • Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)
  • Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)
  • Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)
  • Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)
  • Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)
  • Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)
  • Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)
  • Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)
  • Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)
  • Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)
  • Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)
  • Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)
  • Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)
  • Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)
  • Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)
  • Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)
  • Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)
  • Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)
  • Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)
  • Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)
  • Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)
  • Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)
  • Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)
  • Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)
  • Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)
  • Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)
  • Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)
  • Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)
  • Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)
  • Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)
  • Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)
  • Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)
  • Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)
  • Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)
  • Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)
  • Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)
  • Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)
  • Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)
  • Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)
  • Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)
  • Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)
  • Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)
  • Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)
  • Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)

Μηχανικούς:

  • Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)
  • Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)
  • Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
  • Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)
  • Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)
  • Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)
  • Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)
  • Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)
  • Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)
  • Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)
  • Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)
  • Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)
  • Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)
  • Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)
  • Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)
  • Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)
  • Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)

Οικονομικού:

  • Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).
  • Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)
  • Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)
  • Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)
  • Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)

Υγειονομικού Οδοντιάτρους:

  • Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)
  • Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)

Υγειονομικού/Ιατρούς:

  • Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)
  • Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)
  • Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)
  • Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)
  • Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)

Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:

  • Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)
  • Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)

Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

  • Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)
  • Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)
  • Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)
  • Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)
  • Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)
  • Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)
  • Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)
  • Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)
  • Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)
  • Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)
  • ωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)
  • Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)
  • Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)

 

