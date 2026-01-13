Κρίσεις 2026: Οι Πλοίαρχοι που αποστρατεύθηκαν και που προήχθησαν

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:
«Προακτέους κατ΄ εκλογή»:
Μάχιμους:
- Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)
- Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)
- Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)
- Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)
- Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)
- Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)
- Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)
- Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)
- Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)
- Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)
- Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)
- Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)
- Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)
- Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)
- Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)
- Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)
- Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)
- Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)
- Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)
- Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)
- Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)
- Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)
Μηχανικούς:
- Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)
- Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
- Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
- Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)
- Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)
- Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)
Οικονομικού:
- Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)
- Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)
- Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)
Υγειονομικού/Ιατρών:
- Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)
- Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ- ΥΙ-288)
- Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
- Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).
Ποιοι Πλοίαρχοι αποστρατεύονται
Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), στις φετινές κρίσεις αποφάσισε τους παρακάτω αξιωματικούς ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
Μάχιμους:
- Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)
- Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)
- Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)
- Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)
- Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)
- Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)
- Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)
- Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)
- Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)
- Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)
- Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)
- Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)
- Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)
- Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)
- Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)
- Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)
- Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)
- Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)
- Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)
- Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)
- Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)
- Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)
- Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)
- Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)
- Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)
- Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)
- Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)
- Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)
- Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)
- Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)
- Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)
- Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)
- Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)
- Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)
- Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)
- Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)
- Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)
- Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)
- Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)
- Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)
- Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)
- Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)
- Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)
- Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)
Μηχανικούς:
- Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)
- Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)
- Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
- Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)
- Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)
- Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)
- Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)
- Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)
- Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)
- Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)
- Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)
- Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)
- Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)
- Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)
- Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)
- Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)
- Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)
Οικονομικού:
- Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).
- Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)
- Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)
- Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)
- Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)
Υγειονομικού Οδοντιάτρους:
- Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)
- Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)
Υγειονομικού/Ιατρούς:
- Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)
- Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)
- Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)
- Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)
- Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)
Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:
- Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)
- Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)
Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
- Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)
- Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)
- Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)
- Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)
- Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)
- Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)
- Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)
- Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)
- Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)
- Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)
- ωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)
- Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)
- Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)
Πηγή: OnAlert.gr