Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης αναλαμβάνει νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Πολεμικής Αεροπορίας, μετά τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης είχε αναλάβει τον Ιανουάριο του 2023, καθήκοντα ως Διοικητής ΔΑΥ (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης) και πλέον αντικαθιστά τον τέως Α/ΓΕΑ Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ο οποίος αποστρατεύεται με τον βαθμό του Πτεράρχου. Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης είναι υπεύθυνος για την άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση, προπαρασκευή για πόλεμο και ετοιμότητα του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι μέλος του Συμβουλίου Άμυνας και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και μαζί με τους Αρχηγούς των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικός σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1983 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1987.

Είναι απόφοιτος:

της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης

του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους

του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου

της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων

του Σεμιναρίου Δοκιμαστών Αέρος

του Σεμιναρίου Επίβλεψης Πτήσεων

του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων F-16

του Σεμιναρίου Διοικητών-Υποδιοικητών Μονάδων

του NATO Staff Officers

του NATO Joint Aviation EW School

του Defense Language Institute

του Arms Control Implementation (Daytone Treaty) Course

του OSCE Inspector/Escont Course

του Lantirn training/ IP Upgrade USAF Flight Training

Σεμιναρίου ΕΚΠΑ «Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σεμιναρίου ΝΑΤΟ Defence College «Generals, Flag and Ambassadors»

Σεμιναρίου EKΠΑ «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»

Σεμιναρίου Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) «Risk and Crisis Leadership Meeting»

Τοποθετήσεις

Ιανουάριος 2023: Διοικητής ΔΑΥ

Μάρτιος 2022 – Ιανουάριος 2023: Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022: Υπαρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)

Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021: Επιτελάρχης του ΑΤΑ

Φεβρουάριος 2020 – Μάρτιος 2020: Υπό τον Επιτελάρχη του ΑΤΑ

Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)

Ιούνιος 2018 – Ιούλιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αξιολογήσεων-Επιθεωρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΔΑΞΕΠ)

Ιούλιος 2017 – Ιούνιος 2018: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης του Προσωπικού του Φορέα Αξιολογήσεων – Ελέγχου του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/Δνση Τ-Α)

Αύγουστος 2016 – Ιούλιος 2017: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ)

Μάρτιος 2015 – Ιούλιος 2016: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΕΓΑ)

Μάρτιος 2013 – Μάρτιος 2015: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/ΕΓΑ)

Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β3)

Αύγουστος 2011 – Οκτώβριος 2012: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)

Ιούλιος 2008 – Αύγουστος 2011: Βοηθός Αεροπορικού Ακόλουθου στην Ελληνική Πρεσβεία στις ΗΠΑ

Αύγουστος 2007 – Ιούλιος 2008: Σπουδαστής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Αύγουστος 2005 – Αύγουστος 2007: Διοικητής της 111ΠΜ/347Μ

Ιούλιος 2003 – Αύγουστος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 111ΠΜ/347Μ

Ιούνιος 2002 – Ιούλιος 2003: Αξιωματικός Επιχειρήσεων του Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 111ΠΜ (111ΠΜ/ΣΜΕΤ)

Αύγουστος 2000 – Ιούνιος 2002: Διοικητής Σμήνους της 111ΠΜ/347Μ

Φεβρουάριος 1999 – Αύγουστος 2000: Επιτελής στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 111ΠΜ

Ιούλιος 1997 – Φεβρουάριος 1999: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/347Μ

Φεβρουάριος 1991 – Ιούλιος 1997: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/330Μ

Αύγουστος 1990 – Φεβρουάριος 1991: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/346Μ

Απρίλιος 1989 – Ιούλιος 1990: Ιπτάμενος στην 110ΠΜ/349ΜΑΗ

Μάιος 1988 – Απρίλιος 1989: Εκπαιδευόμενος στην 111ΠΜ/ΣΜΕΤ

Ιούνιος 1987 – Μάιος 1988: Εκπαιδευόμενος στην 120ΠΕΑ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-2,T-33, T-41, F-5A/B και F-16C/D

Προαγωγές

Ανθυποσμηναγός: 26/05/1987

Υποσμηναγός: 26/07/1990

Σμηναγός: 26/07/1994

Επισμηναγός: 31/05/1999

Αντισμήναρχος: 30/06/2003

Σμήναρχος: 23/03/2011

Ταξίαρχος: 05/03/2019

Υποπτέραρχος: 02/03/2021

Αντιπτέραρχος: 17/01/2023

Μετάλλια – Παράσημα

Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως