Κρήτη: 27χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε σήμερα Πέμπτη (14/8/2025), λίγο πριν τις 7 το πρωί, στην Κρήτη με έναν 27χρονο να χάνει τη ζωή του στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το τροχαίο συνέβη σήμερα Πέμπτη, στις 7 περίπου το πρωί όταν ένας νεαρός οδηγός την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, στο ύψος του Ταυρωνίτη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε άνδρες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες διαπίστωσαν αμέσως πως ο άτυχος νεαρός δεν είχε τις αισθήσεις του και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.