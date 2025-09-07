Ελλάδα

Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου από 14χρονο μετά από παρατήρηση

Μαζί με τον ανήλικο βρίσκονται ακόμα δύο κορίτσια, τα οποία δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους
Ο ηλικιωμένος έχει πέσει στον δρόμο και δέχεται τα χτυπήματα από τον ανήλικο
Ο ηλικιωμένος έχει πέσει στον δρόμο και δέχεται τα χτυπήματα από τον ανήλικο

Το αποκλειστικό βίντεο με τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου από 14χρονο στην Κρήτη που παροουσίασε το αποψινό (07.09.2025) κεντρικό δελτίο του Mega, αποτυπώνει με φρίκη τη βία των ανηλίκων.

Ο σοκαριστικός ξυλοδαρμός συνέβη όταν ο άνδρας πλησίασε την παρέα ανηλίκων για να τους κάνει μία παρατήρηση, σε γειτονιά στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τότε ο 14χρονος ξεκίνησε να επιτίθεται στον 60χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στον δρόμο.

Μαζί με τον ανήλικο βρίσκονται ακόμα δύο κορίτσια, τα οποία όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.

