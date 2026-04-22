Ελλάδα

Κρήτη: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του όταν μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά το ασθενοφόρο υπέστη ζημιές
Ασθενοφόρο (Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI)

Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4/2026) στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ, όταν ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 2:00, όταν το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου προς το Ηράκλειο Κρήτης, εξετράπη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από το ατύχημα ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Ηράκλειο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
137
135
82
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo