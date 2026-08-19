Ελλάδα

Κρήτη: Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ακινητοποίησε κρατούμενο που είχε δραπετεύσει και τραυματίστηκε

Ο αστυνομικός τον πέτυχε τυχαία σε παραλία της Κρήτης κι κατάφερε να τον συλλάβει
Αστυνομικός
Άνδρας της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Σε μία επεισοδιακή σύλληψη προχώρησε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός στην Κρήτη, ο οποίος εντόπισε τυχαία έναν καταζητούμενο και τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να τον συλλάβει στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr ο καταζητούμενος, Ολλανδός υπήκοος, είχε ξεφύγει από νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για νοσηλεία, και είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει την αναζήτησή του, όταν «έπεσε» πάνω στον αστυνομικό σε μία παραλία της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8/2026) , όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για να κάνει το μπάνιο του, είδε τον άνδρα και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το άτομο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες.

Ο αστυνομικός, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία, έσπευσε να τον ακινητοποιήσει και ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συναδέλφους του, ζητώντας ενισχύσεις.

Κατά την προσπάθεια του, ο Ολλανδός φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν στην συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον Ολλανδό.

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