Κρήτη: Οι 11 νέες υποθέσεις που ψάχνει η αστυνομία για τη μαφία – Πώς οι 39 street dealers ξέπλεναν το μαύρο χρήμα από τα ναρκωτικά

Έντεκα νέες σοβαρές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει εμπλοκή η «μαφία της Κρήτης», έρευνα με άκρα μυστικότητα η επίλεκτη ομάδα των αστυνομικών που ξεδόντιασε τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.

Μέσα από τη δικογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr αποκαλύπτεται όλη η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που το τελευταίο διάστημα προχωρούσε σε μία σειρά παράνομων πράξεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό: «Εξιχνίαση σωρείας εκβιάσεων από ημεδαπούς μέλη της οργάνωσης σε βάρος: της Εκκλησιαστικής Κοινότητας (αποκομισθέν περιουσιακό όφελος άνω του 1.500.000 ευρώ), ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρηματιών».

Μάλιστα απετράπη την τελευταία στιγμή η εκ νέου τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος δικηγόρου, έχουν καταγραφεί χιλιάδες περιπτώσεις διακινήσεις ναρκωτικών.

Φυσικά περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο πώς οι 39 street dealers -απο τους οποίους οι 15 ειναι νεαροί Παλαιστίνιοι– διακινούσαν κοκαΐνη, κάνναβη και ηρωίνη, αλλά και πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα. Το απίστευτο είναι πως οι πελάτες αγόραζαν ναρκωτικα και πλήρωναν με IRIS ή με κάρτα σε νόμιμες επιχειρήσεις που διέθετε το μαφιόζικο κύκλωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11 νέες υποθέσεις

Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία: «Πέρα της προαναφερθείσας δραστηριότητας της οργάνωσης, κατά περίπτωση, μέλη της, και μέλη του κύκλου επαφών της, δραστηριοποιήθηκαν, σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβασης καθήκοντος, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών

βλαβών».

Συγκεκριμένα , η ομάδα των επίλεκτων αστυνομικών έρευνα πλεον και τις εξής 11 υποθεσεις:

1. Περίπτωση εκβιασμού κληρικών εκπροσώπων μοναστηριακής περιουσίας Νομού Χανίων και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής με οικονομικό όφελος τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

2. Περίπτωση εκβιασμού κληρικών εκπροσώπων μοναστηριακή περιοτσιας και απόπειρα εκβίασης με προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

3. Περίπτωση εκβιασμοί επιχειρηματία Χανίων.

4. Περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου στη δομή του νοσοκομείου Χανίων και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.

5. Περίπτωση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.

6. Περίπτωση άσκησης επιρροής σε υπόδικο διωκόμενου από αλλοδαπή αρχή τον ΗΠΑ για απόπειρα δωροδοκίας.

7. Περίπτωση άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για απόδοση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτου προσώπου χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.

8. Περίπου απόπειρα εκβίασης και εκφοβισμού εργολάβου οικοδομικών προς εξόφληση χρηματικών υπολοίπων εργολαβίας οικοδομώ.

9. Περίπτωση άσκηση επιρροής προς επηρεασμό της εκλογης Μητροπολίτη με σχετικό αντίτιμο.

10. Εξετάζονται οι ενέργειες πράξεων και τυχόν παραλείψεις τουλάχιστον τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με μέλη της οργάνωσης.

11. Αθώωση του επονομαζόμενου «Πατομπούκαλου» στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ενδείξεις τελεσης αξιοποινων πράξεων.

Οι street dealers και το ξέπλυμα

Η μαφία της Κρητης διέθετε 39 street dealers από τους οποίους οι 15 ειναι νεαροί Παλαιστίνιοι που το κύκλωμα φροντίζει να εντοπίζει σε απελπισμένες ομάδες μεταναστών.

Οι πελάτες αγόραζαν ναρκωτικα και πλήρωναν τους dealers με Iris. Όπως διαπιστώθηκε από το σύνολο της έρευνας, μέλη της οργάνωσης επιδίωκαν πέρα τον πορισμό παράνομου οφέλους από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες (κυρίως την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών) και την νομιμοποίηση αυτών των εσόδων.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος (έσοδα) από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς το στην νόμιμη οικονομία καθώς ορισμένοι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS (της διατραπεζικής υπηρεσίας πληρωμών που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών).

Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, καθώς οι πελάτες – αγοραστές ναρκωτικών ουσιών πλήρωναν το αντίτιμο μέσω κάρτας στο τερματικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών «POS» της νόμιμης επιχείρησής τους.

1. Η χρήση σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών, όπως IRIS ή Revolut, διευκολύνει τους δράστες να μεταφέρουν, να διακινούν και να αποκρύπτουν τα κέρδη τους παρακάμπτοντας (ή προσπαθώντας να παρακάμψουν) τα διαθέσιμα μέσα εποπτείας και ελέγχου του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι μεταφορές αυτές συχνά κατατείνουν:

Στην απόκρυψη της προέλευσης (η συναλλαγή αποκτά «καθαρό» τεκμήριο μέσω ψηφιακής καταγραφής/απόδειξης).

Στη συσκότιση της ταυτότητας αποστολέα / παραλήπτη όταν χρησιμοποιούνται διεθνείς / εξωτερικές πλατφόρμες (ιδίως Revolut).

Στη δυσκολία εντοπισμού της διαδρομής του χρήματος όταν το υπόλοιπο διακινείται διαδοχικά σε λογαριασμούς διαφορετικών υπηρεσιών.

2. Η χρήση IRIS / REVOLUT ανήκει στις «μοντέρνες τεχνικές του ξεπλύματος», εντάσσεται στο placement-layering-integration μοντέλο (τοποθέτηση –

διαστρωμάτωση – ενσωμάτωση). Η ταχύτητα και η δυνατότητα διασποράς ποσών είναι ελκυστική για εγκληματικές οργανώσεις.

Η τεχνολογική ανωνυμία και η διασυνοριακή λειτουργία δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της διαδρομής των χρημάτων και την αποτύπωση στο τελικό στάδιο της “νόμιμης” αγοράς ή κατανάλωσης.

3. Η πρώτη φάση της τοποθέτησης (placement stage) έχει ως απώτερο σκοπό τα παράνομα έσοδα να ενσωματωθούν στην νόμιμη οικονομία και να μετατραπούν σε λογιστικά μεγέθη.

Πρόκειται συνήθως για μετρητά χρήματα τα οποία τοποθετούνται, διοχετεύονται και κατατίθενται τμηματικά σε τομείς της νόμιμης οικονομίας ή πολλές φορές αναμειγνύονται και με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία