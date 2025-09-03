Κρήτη: Το «βαθύ λαρύγγι» που ξεσκέπασε τη μαφία, το κρυμμένο USB στο νοσοκομείο και το «χαρτί» του αρχιμανδρίτη για τα 175 στρέμματα

Ο μυστηριώδης πληροφοριοδότης, το κρυμμένο USB έξω από το νοσοκομείο Χανίων και «το χαρτί», αποτελούν τα τρία κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της εξιχνίασης της μεγάλης αρπαγής των 175 στρεμμάτων από τα αδέρφια που ηγούνται της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, με τη βοήθεια φυσικά του εκβιαζόμενου και το κατηγορούμενο πλέον αρχιμανδρίτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, πριν από πέντε μήνες ενας άγνωστος άντρας: «Πραγματοποιήθηκε κλήση σε μία εκ των σταθερών συνδέσεων τηλεφωνικού κέντρου της υπηρεσίας μας όπου κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας που ακολούθησε άτομο το οποίο δεν θελησε να αποκαλύψει την ταυτότητά του, μας γνωστοποίησε ότι σε παγκάκι που βρίσκεται στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου Χανίων έχει αποθέσει σε σημείο φορητή συσκευή αποθήκευσης USB stick εντός της οποίας υπάρχουν αποθηκευμένα στοιχεία με όλες τις βρωμιές των αδερφών στα Χανιά όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Σε προσπάθεια του αστυνομικού να εκμαιεύσει περαιτέρω πληροφορίες ο άγνωστος πληροφοριοδότης ανέφερε ότι τα αδέρφια λυμαίνονται για χρόνια τα Χανιά με τους εκβιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί σε βάρος των ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο δρόμο τους και ότι οι αρχές πρέπει επιτέλους να τερματίσουν τη δράση τους, ενώ στη συνέχεια τερμάτισε τη συνομιλία χωρίς να γνωστοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του.

Άμεσα αστυνομικός της υπηρεσίας πηγε στον υποδεικνυόμενο χώρο όπου εντός κάτω από παγκάκι στο χώρο στο νοσοκομείο υπήρχε το ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB χωρητικότητα 16GB. Το εν λόγω αποδεικτικό μέσο αφού παραδόθηκε στην υπηρεσία μας κατασχέθηκε και σας συνυποβάλλεται με την παρούσα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πειστήριο.

Η συσκευή τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου όπως διαπιστώθηκε εντός αυτής υπήρχε αποθηκευμένο ένα αρχείο ήχου με μορφή MP4 χωρητικότητας 128 kb και συνολικής διάρκειας 1 λεπτού και 50 ένα δευτερόλεπτο. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απόσπασμα ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του ενός από τα δύο αδέρφια που συνελήφθησαν ως τα μεγάλα κεφάλια της συμμοριας) και του αρχιμανδρίτη κατηγορουμένου.

Στις συνομιλίες που παρεμβάλλονται η φωνή του δεύτερου αδερφού ο οποίος προφανώς σχολιάζει το περιεχόμενο της συνομιλίας σε τρίτο άγνωστο παριστάμενο πρόσωπο πιθανότητα ένας από τους υποψηφίους μητροπολίτες που ήθελαν να εκλέξουν τα δύο αδέρφια.

Με αφορμή την εκλογή νέου μητροπολίτη τα δύο αδέρφια ανησυχούν μήπως δεν εκλεγεί ο δικός τους μητροπολίτης και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ελέγχουν και έτσι ψαχτεί η υπόθεση και χάσουν τα 175 στρέμματα που άρπαξαν από το μοναστήρι.

Μάλιστα, σε μία συνομιλία των δύο αδερφών που έχει καταγράψει ο κοριός της αστυνομίας ο ένας αδερφός λες στον άλλον ότι είναι πιθανόν να εκλεγεί ο δικός μας αρχιμανδρίτης και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «αυτός, αν του λέω πήδα, πηδάει να ξέρεις. Ο συγκεκριμένος δεν ξέρουμε αν βγει ή δεν βγει αλλά είναι δικός μας σου λέω είναι είναι 100% δικός μας όταν λέμε είναι δικός μας είναι δικό μας πώς να στο πω…».

«Το χαρτί»

Στη συνέχεια ο ένας αδερφός κάνει αναφορά στη βεβαίωση που τους έχει δώσει ο κατηγορούμενος πλέον αρχιμανδρίτης με την οποία ουσιαστικά υφάρπαξαν τα υπό εξέταση 74 στρέμματα την οποία αποκαλεί χαρακτηριστικά ως «το χαρτί».

Πρόκειται για τη βεβαίωση που τους χορήγησε το 2017 ο κατηγορούμενος αρχιμανδριτης και ανέφερε πως τα 175 στρέμματα δεν ανήκουν στην Ιερά Μονή. Μαλιστα ο ένας αδελφός είναι βέβαιος ότι το συγκεκριμένο έγγραφο -ο οποίος μάλιστα ο ίδιος εδωσε στην εκκλησία σε αντίγραφο- αποτελεί το ισχυρότερο όπλο στη φαρέτρα του!

Για το οποίο μάλιστα έγγραφο δημιουργήθηκε όλη η αναστάτωση η οποία πυροδότησε τις εξελίξεις και τις αγωγές που κατατέθηκαν τον περασμένο Μάιο σε βάρους του από το μοναστήρι.

Μαλιστα, αναφέρει για τη σημασία του εγγράφου το γεγονός ότι φυλασσόταν σε χρηματοκιβώτιο που είχε τοποθετημένο στην επιχείρησή του. Όμως ο συγκεκριμένος εξακολουθεί να είναι ανήσυχος και ζητά από τον αδερφό του τον φύλαξε «το χαρτί» και να μην το δώσει ούτε στον αρχιμανδρίτη που οι ίδιοι θέλουν να εκλέξουν ως μητροπολίτη στην περιοχη.

Σε μία από της συνομιλίας μεταξύ των δύο αδερφών που έχει καταγράψει ο κοριός της αστυνομίας φέρεται για άλλη μία φορά να αναφέρονται στο χαρτί και στο πόσο κομβικό είναι για την εξέλιξη της υπόθεσης χαρακτηριστικά ο μεγάλος αδερφός αναφέρει:

«Πάντως εμείς λόγω του ότι έχουμε το χαρτί τελειώσαμε αυτοί. Είδαμε ότι τώρα 3 χρόνια έχουν ζητήσει το χαρτί το έχουν πάρει και δεν έχουν τίποτα… Ρε κυνηγήσαμε τον μικρό (προκειται για τον κατηγορουμενο αρχιμανδριτη που οι ίδιοι εκβίαζαν με 12 βιντεο ), τον έδιωξαν, είδαν ότι δεν είχε τίποτα στο λογαριασμό του ούτε βρηκαν κατι άλλο», για να συμπληρώσει:

«Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με το χαρτί. Μην αγχώνεσαι, απλά φαντάσου όταν το ζητήσαμε το χαρτί, εγώ τους το είχα στείλει και σε φωτοτυπία, τον κυνήγησαν και τον γ…. τον άλλον (αναφερει τον κατηγορούμενο αρχιμανδρίτη) και φαντάσου τώρα ότι είχανε ζητήσει από το συμβούλιο τώρα τρία χρόνια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν δεν έχουν σχέση με εμάς δεν μας ενοχλεί εμάς και ούτε πρόκειται».