Κρήτη: Το χρονικό της αρπαγής των 175 στρεμμάτων της Μονής, ο ρόλος του αρχιμανδρίτη και οι εκβιασμοί του αρχιμαφιόζου

Όλο το χρονικό από την περίεργη αγοροπωλησία 175 στρεμμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας από γνωστή Μονή της Κρήτης στα δύο αδέρφια, που στην συνέχεια την πούλησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μεγάλη κτηματομεσιτική εταιρεία των Αθηνών παρουσιάζει το newsit.gr.



Όλα ξεκίνησαν το 2017, καθώς σύμφωνα με το διαβιβαστικό των αστυνομικών αρχών ο τότε πρωτοσύγκελος του μοναστηριού στο πλαίσιο της προανάκρισης πήγε στην αστυνομία και κατέθεσε ότι τα δύο αδέρφια που φέρονται ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εκβίασαν με φωτογραφίες και βίντεο τον αρχιμανδρίτη και ηγούμενο της μόνης για να αρπάξουν την μεγάλη.

Μάλιστα, το 2023 το νέο συμβούλιο της μονής ανέθεσε σε δικηγόρο να διερευνήσει δικαστικά στην υπόθεση. Αποτέλεσμα τον περασμένο Μάιο να κατατεθεί αγωγή κατά του ενός εκ των φερόμενων αρχηγών αλλά και της εταιρίας στην Αθήνα που αγόρασε την έκταση. Μόλις ο αρχηγός έμαθε για την αγωγή, κάλεσε τον νέο ηγούμενο της μονής και τον απείλησε.

Στην κατάθεσή του ο κληρικός αναφέρει: «Όταν έγινε επίδοση της αγωγής με κάλεσε ο επιχειρηματίας και με απειλούσε «στείλατε χαρτιά θα δείτε τώρα τι έχετε να πάθετε. Θα σας βγάλω στα κανάλια γιατί έχω στοιχεία και για σένα. Τώρα αρχίζει ο πόλεμος».



Η καταγγελία του πρωτοσύγκελου



Σύμφωνα με τη δικογραφία «στο πλαίσιο της ενεργούμενης προανάκρισης προσήλθε στην υπηρεσία μας ο πρωτοσύγκελος της μονής και εξεταζόμενος δήλωσε ότι κατά το έτος 2017 υπέπεσε στην αντίληψη των αρμοδίων εκκλησιαστικών οργάνων της μονής η καταπάτηση μέρος της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας συνολικής εκτάσεως 175 στρεμμάτων από τα αδέρφια, καθώς και από τον επιχειρηματία…. Αργότερα κατά το έτος 2019, ενώ έχει ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα η αξίωση αγωγή σε βάρος των ανωτέρω προσώπων ορίστηκε ως ηγούμενος της μονής ο σημερινός κατηγορούμενος Αρχιμανδρίτης.

Έκτοτε και παρά τις ανώτερο ειλημμένες αποφάσεις, ο εν λόγω ηγούμενος κατά παρέκκλιση των συμφερόντων της μονής που ηγούνταν έπαυσε πάσα ενέργειας ως προς την προάσπιση των δικαιωμάτων της μονής σχετικά με υπό εξέταση θέμα. Με την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος και μεσούσης της απραξίας του ηγούμενου τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην ευρύτερη κοινωνία των Χανίων άρχισε να κοινολογείται η πεποίθηση ότι ο εν λόγω υψηλόβαθμός κληρικός έχει πέσει θύμα εκβιασμού από τον από ένα από τα αδέρφια που χαρακτηρίζονται ως εγκέφαλοι της συμμορίας, ο οποίος προκειμένου να τη διατηρήσει την περιουσία τον είχε εξαναγκάσει με εκβιαστικά μέσα στην υπογραφή και παράβαση δημοσίου εγγράφου.

Ως μέσο για την τελεσφόρηση του εκβιασμού από τον αρχιμαφιόζο η κατοχή μέρους από ηλεκτρονικό αρχείο εικόνας ήχου με άγνωστο περιεχόμενα (σίγουρα πάντως συντριπτικό για τη δημόσια εικόνα του και τα συμφέρον του τότε ηγουμένου) και ως μέθοδο εκβίασης για απειλή δημοσίευσης του. Ο ηγούμενος παύθηκε από τα καθήκοντα και τα 175 στέμματα πουλήθηκαν από τον αρχιμαφιόζο σε εταιρεία κτηματομεσιτικών επενδύσεων έναντι του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ».

Σε συνομιλία ο επιχειρηματίας και φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης που είχε με ένα άλλο άτομο του ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο εκβίαζε τον αρχιμανδρίτη.

Αρχιομαφιόζος: Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι λέει για όλους σας. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω σε 12 βίντεο και σε 1000 φωτογραφίες. Με είναι και μ@@@@ ο άνθρωπος.

Άγνωστος: Ναι, ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο

Αρχιμαφιόζος: Μα να μου στέλνει αυτός ( ηγούμενος) εκείνο κάνε τον μα ακόμα δεν τον βρήκατε.