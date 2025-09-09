Ελλάδα

Κρητική μαφία: «Δεν έχω καμία ανάμειξη» λέει ο ένας από τα δυο αδέρφια που κατηγορούνται για ιερές «μπίζνες»

Ο πρώτος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ούτε ροζ βίντεο, ούτε ύποπτες συνομιλίες
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου τα δυο αδέρφια που κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Οι δυο από τους συλληφθέντες στην εγκλήματική οργάνωση στην Κρήτη βαρύνονται με την κατηγορία της εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουρία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, το ένα από τα δύο αδέρφια, o πρώτος κατηγορούμενος αρνείται κάθε ανάμειξη ενώ τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει ούτε ροζ βίντεο, ούτε ύποπτες συνομιλίες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι και δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση για την οποία απολογούμαι σήμερα όπως δεν είχα καμία ανάμειξη και στην πρώτη υπόθεση για την οποία έχω αφεθεί ήδη ελεύθερος» ενώ όπως φέρεται να είπε «δεν είχα λόγο να εκβιάσω κανέναν και ούτε θα εκβίαζα γιατί είναι αντίθετο από τις αρχές μου.

Δεν υπάρχουν ροζ βίντεο, ούτε ύποπτες συνομιλίες σαν αντάλλαγμα για να κερδίσω κάτι. Τα στρέμματα για τα οποία γίνεται λόγος δεν με αφορούν καθώς δεν μου ανήκουν. Βρίσκομαι στη θέση αυτή λόγω της συγγενικής μου σχέσης με τον δεύτερο κατηγορούμενο».

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Νίκο Αρβανιτάκη «ο πελάτης μου εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, ασχέτως το ποια σχέση έχουν μεταξύ τους. Εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του και αυτό το αποδεικνύει με έγραφα στοιχεία.

Για την κατηγορία του εκβιασμού και τα 175 στρέμματα, ο κ. Αρβανιτάκης είπε: «Για να μην μπω σε λεπτομέρειες στο θέμα μιας αστικής δίκης, αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία ανάμειξη κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις που φέρονται κατά το μέρος του εκβιασμού.

Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου που θα παραπεμφθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αστική δίκη, η οποία θα εξαρτήσει και το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης.
Η άποψη μου και όλων των συναδέλφων που κάνουμε συν υπεράσπιση νομίζουμε ότι έχει άμεση εξάρτηση το ένα θέμα με το άλλο. Περί εκβίασης ουδόλως γίνεται συζήτηση διότι από το υλικό της δικογραφίας, δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, έτσι όπως φέρεται σήμερα στο κατηγορητήριο.

Eνώ, σε ερώτηση για το αν υπάρχουν καταγγελίες μέσα στην δικογραφία για εκβιασμό ο συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία. Αυτό είναι και το στοιχείο της βίας που λέει η διάταξη περί εκβίασης και της απειλής. Ούτε βία υπήρξε ούτε απειλή».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ - Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο
Ο 17χρονος που είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν για μόνιμη εγκατάσταση στην συμπρωτεύουσα
Ο 17χρονος Γιώργος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ
3
«Το σκυλί ήταν γεμάτο λάσπες και σε κακή κατάσταση», λεει η 60χρονη που κατήγγειλε για κακοποίηση ζώου τον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα
Όπως υποστηρίζει η ίδια, τόσο ο φύλακας όσο και ένας καλόγερος της μίλησαν άσχημα και της είπαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία
Φωτογραφία Αρχείου: EUROKINISSI
«Έπαθα σοκ, του φώναζα να μαζέψει τα χέρια του», λέει η 22χρονη που δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο
«Αυτός είχε μια σακούλα και έβαλε το χέρι του πάνω μου, εγώ και πάλι δεν έδωσα σημασία και μετά είδα ότι άνοιξε το χέρι του και με έπιασε στο μηρό» λέει στο newsit.gr η 22χρονη που δέχτηκε την σεξουαλική επίθεση
Λεωφορείο 3
Newsit logo
Newsit logo