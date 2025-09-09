Ελλάδα

Κρητική μαφία: «Δεν έχω καμία ανάμειξη» λέει ο ένας από τα δυο αδέρφια που προφυλακίστηκαν για τις ιερές «μπίζνες»

Ο πρώτος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ούτε ροζ βίντεο, ούτε ύποπτες συνομιλίες
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο επιχειρηματίες από τον Σταυρό Χανίων για την υπόθεση με τη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Οι δυο που προφυλακίστηκαν είναι ο 57χρονος που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και τον 47χρονο αδερφό του, που αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση.

Τα δύο αδέρφια διώκονται για:

Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,

-Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, το ένα από τα δύο αδέρφια, o πρώτος κατηγορούμενος αρνείται κάθε ανάμειξη ενώ τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει ούτε ροζ βίντεο, ούτε ύποπτες συνομιλίες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι και δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτή την υπόθεση για την οποία απολογούμαι σήμερα όπως δεν είχα καμία ανάμειξη και στην πρώτη υπόθεση για την οποία έχω αφεθεί ήδη ελεύθερος» ενώ όπως φέρεται να είπε «δεν είχα λόγο να εκβιάσω κανέναν και ούτε θα εκβίαζα γιατί είναι αντίθετο από τις αρχές μου.

Δεν υπάρχουν ροζ βίντεο, ούτε ύποπτες συνομιλίες σαν αντάλλαγμα για να κερδίσω κάτι. Τα στρέμματα για τα οποία γίνεται λόγος δεν με αφορούν καθώς δεν μου ανήκουν. Βρίσκομαι στη θέση αυτή λόγω της συγγενικής μου σχέσης με τον δεύτερο κατηγορούμενο».

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Νίκο Αρβανιτάκη «ο πελάτης μου εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, ασχέτως το ποια σχέση έχουν μεταξύ τους. Εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του και αυτό το αποδεικνύει με έγραφα στοιχεία.

Για την κατηγορία του εκβιασμού και τα 175 στρέμματα, ο κ. Αρβανιτάκης είπε: «Για να μην μπω σε λεπτομέρειες στο θέμα μιας αστικής δίκης, αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία ανάμειξη κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις που φέρονται κατά το μέρος του εκβιασμού.

Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου που θα παραπεμφθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αστική δίκη, η οποία θα εξαρτήσει και το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης.
Η άποψη μου και όλων των συναδέλφων που κάνουμε συν υπεράσπιση νομίζουμε ότι έχει άμεση εξάρτηση το ένα θέμα με το άλλο. Περί εκβίασης ουδόλως γίνεται συζήτηση διότι από το υλικό της δικογραφίας, δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, έτσι όπως φέρεται σήμερα στο κατηγορητήριο.

Eνώ, σε ερώτηση για το αν υπάρχουν καταγγελίες μέσα στην δικογραφία για εκβιασμό ο συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία. Αυτό είναι και το στοιχείο της βίας που λέει η διάταξη περί εκβίασης και της απειλής. Ούτε βία υπήρξε ούτε απειλή».

