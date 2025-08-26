Ξανά σε λειτουργία το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος: Συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επαναλειτουργεί από σήμερα (26.08.2025) το ιστορικό σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος, μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που έκανε ο δήμος Αθηναίων.

Το πιο εμβληματικό σιντριβάνι της Αθήνας, αυτό της πλατείας Συντάγματος, συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια και πλέον Αθηναίοι και τουρίστες μπορούν να το απολαύσουν αναβαθμισμένο.

«Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, στο σιντριβάνι, το οποίο συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Νομίζω ότι αναβαθμίζεται συνολικά η πλατεία και είναι ένα πανέμορφο θέαμα για όλους όσοι είναι σήμερα εδώ, και θα το χαρούν και το επόμενο διάστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

«Η Πλατεία Συντάγματος αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Αθήνας. Αρχικά γνωστή ως “Πλατεία Ανακτόρων”, απέκτησε τη σημερινή της ονομασία μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, όταν ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στον ελληνικό λαό. Κατά τη δεκαετία του 1850, στο κέντρο της πλατείας υπήρχε λίμνη με χρυσόψαρα, ψηλό ρολόι και μαρμάρινη μουσική εξέδρα. Η δενδροφύτευση ολοκληρώθηκε έως το 1875, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου και συνάντησης», αναφέρεται στο σχετικό αφιέρωμα του δήμου Αθηναίων.

Πότε δημιουργήθηκε ωστόσο το σημερινό σιντριβάνι; Όπως εξηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων «το σιντριβάνι που σώζεται μέχρι σήμερα τοποθετήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Φέρει την επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1872, ενώ το κεντρικό του στοιχείο σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλερ. Αν και με την πάροδο του χρόνου η μορφή του απλοποιήθηκε αισθητικά, παραμένει ένα ιστορικό στοιχείο του δημόσιου χώρου της πόλης».

Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη συντήρησή του στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων». Οι εργασίες έγιναν με χειρουργική ακρίβεια καθώς πρόκειται για ιστορικό μνημείο. Σημειώνεται πως για το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη επιστημονική συντήρησή του.