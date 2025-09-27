Ξεκίνησαν οι μετεγγραφές φοιτητών – Αναλυτικά πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση

Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. Οι φοιτητές έχουν προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου 2025 στις 14:00 να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνησή τους.

Για τις μετεγγραφές φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους

από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

από φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120), από φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Όλα τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

Αφού οι ενδιαφερόμενοι μπουν στην πλατφόρμα, στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Σχετικά με τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με δελτίο που θα εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.