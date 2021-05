Μάιος ο μήνας της… “ελευθερίας”. Ιούνιος ο μήνας του πρώτου τείχους ανοσίας. Βήμα – βήμα πως θα μας… εγκαταλείψει το lockdown.

Την τελευταία εβδομάδα αυστηρών περιορισμών, που επέβαλε το lockdown, διανύουμε από σήμερα (10.05.2021).

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, περίπου το 80% οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ως τις 15 Μαΐου θα έχουν ανοίξει, ενώ την Παρασκευή η Επιτροπή των Ειδικών παίρνει τις τελικές της αποφάσεις για: επέκταση της κυκλοφορίας από τις 23:00 στις 24:00 – κατάργηση των SMS – κατάργηση του click away και του click in shop.

Τι ανοίγει σήμερα

Σήμερα επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές του Γυμνασίου, του Δημοτικού και των Νηπιαγωγείων. Έτσι, ξαναλειτουργούν πια όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 17 Μαΐου.

Παράλληλα ανοίγουν και τα φροντιστήρια για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.

Από σήμερα επιτρέπεται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και σε όσες κατηγορίες και αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά, έχουν προγραμματισμένες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων – εφήβων – νέων και κορασίδων – νεανίδων), που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.

Επίσης επαναλειτουργούν και τα διοικητικά δικαστήρια, και σε κάποιες περιπτώσεις και τα πολιτικά και ποινικά.

Ημέρα – ορόσημο η 15η Μαΐου

Με φόντο τον Ναό του Ποσειδώνα, σε γνωστό ξενοδοχείο του Σουνίου, την Παρασκευή 14 Μαΐου, ο υπουργός Τουρισμού παρουσιάζει τη νέα καμπάνια του Ε.Ο.Τ.

Με το σύνθημα “All you want is Greece”, από την επόμενη ημέρα, Σάββατο 15 Μαΐου, η χώρα ανοίγει επίσημα τις πύλες της στους ξένους επισκέπτες.

Από το Πόρτο, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να επισπεύσουν όσο περισσότερο μπορούν, την παροχή Πράσινου Διαβατηρίου στους εμβολιασμένους πολίτες.

Η Ελλάδα, από τις πρώτες χώρες που θα το εφαρμόσουν, προγραμματίζει την παροχή του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού στους Έλληνες πολίτες από την 1η Ιουνίου.

Τι επαναλειτουργεί ως τα τέλη Μαΐου

Το Σάββατο 15 Μαΐου έχει προγραμματιστεί και η απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων.

Από αυτή την ημέρα και μετά ξεκινά ένας νέος γύρος άρσης περιοριστικών μέτρων.

Το Σάββατο αναμένεται να καταργηθεί το click away και το click in shop και να επιτρέπεται η ελεύθερη, φυσική παρουσία στα καταστήματα. Συγκεκριμένος αριθμός ατόμων στο εσωτερικό, ανάλογα με τα τ.μ. του καταστήματος.

Επίσης αναμένεται κατάργηση SMS, τουλάχιστον, σε πρώτη φάση, για το λιανεμπόριο, και διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας ως τις 24:00, ενώ ως τα τέλη του μήνα αναμένεται η πλήρης κατάργηση του μέτρου.

Στις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν οι αθλητικές ακαδημίες.

Σταδιακά μέσα στον Μάιο, εβδομάδα με εβδομάδα, θα ανοίγουν όλο και περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες, με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, μετά την έγκριση των Ειδικών.

Στις 21 ανοίγουν και τα θερινά σινεμά, με μία μόνο προβολή και στις 28 Μαΐου ξαναμπαίνουν στη ζωή μας οι συναυλίες και οι θεατρικές παραστάσεις, πάντα σε υπαίθριους χώρους.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί και το χρονοδιάγραμμα για catering – δεξιώσεις, με πιθανότερο σενάριο να δοθεί το “πράσινο φως” για τις αρχές Ιουνίου.

Ως το τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξουν και τα γυμναστήρια, με αυστηρά μέτρα προστασίας και υποχρεωτικά self test. Τις επόμενες ημέρες σχεδιάζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση τους, καθώς είναι από τους κλάδους που επλήγησαν βαριά.

Αντίστοιχα προγραμματίζεται ενίσχυση και για τους παιδότοπους.

Τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξουν και οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση.

“Τείχος” ανοσίας τον Ιούνιο

Το μεγάλο “όπλο” για ένα ασφαλές καλοκαίρι είναι ο εμβολιασμός, ο οποίος προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Πριν τις διακοπές τους, από τις 10 Ιουνίου, έρχεται και η ώρα των 18άρηδων. Οι ηλικίες 18 -29 ετών μπαίνουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο στόχος είναι στις αρχές Ιουνίου να έχει χτιστεί ένα σημαντικό, πρώτο τείχος ανοσίας. Ως τότε αναμένεται να έχουν γίνει 5,5 εκατ. δόσεις.

Μέσα στον Ιούνιο υπολογίζεται να έχουν εμβολιαστεί 3 εκατ. πολίτες και με τις 2 δόσεις.