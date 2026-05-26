Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση στοιχείων – Στην τελική ευθεία το μεγαλύτερο έργο χωρικής καταγραφής της χώρας

Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα προς την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, γνωστοποιώντας ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για ένα έργο που επί δεκαετίες αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες διοικητικές και θεσμικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους και το οποίο συνδέεται άμεσα τόσο με την ασφάλεια των συναλλαγών όσο και με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς ακινήτων.

Με την έναρξη νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το έργο περνά πλέον στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, ενώ το επόμενο μεγάλο στοίχημα αφορά την πλήρη λειτουργία ενός ενιαίου ψηφιακού Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα.

Τι σημαίνει πρακτικά η «ανάρτηση» για τους πολίτες

Η διαδικασία της ανάρτησης αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της κτηματογράφησης, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους.

Μέσα από την ανάρτηση, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταγραφεί για τα ακίνητά τους — από τα όρια και τη θέση ενός οικοπέδου μέχρι τα στοιχεία ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα που έχουν δηλωθεί.

Σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής διορθώσεων και ενστάσεων, πριν τα στοιχεία οριστικοποιηθούν.

Η συγκεκριμένη φάση θεωρείται κομβική, καθώς ουσιαστικά διαμορφώνει την τελική εικόνα της ακίνητης περιουσίας κάθε περιοχής και επηρεάζει άμεσα μελλοντικές μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, επενδύσεις και πολεοδομικές διαδικασίες.

Ψηφιακές υπηρεσίες και online πρόσβαση στους χάρτες

Κεντρικό ρόλο στη νέα φάση του έργου παίζει η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και ειδικότερα μέσω του ψηφιακού χάρτη maps.ktimatologio.gr, οι πολίτες μπορούν πλέον να αναζητούν ηλεκτρονικά τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί για αυτά, μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον χωρικής πληροφορίας για ολόκληρη τη χώρα.

Η δυνατότητα αυτή περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία και μειώνει την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες, διευκολύνοντας τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων, όπως μηχανικούς, συμβολαιογράφους και δικηγόρους.

Παράλληλα, η ψηφιακή λειτουργία του Κτηματολογίου θεωρείται βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου στις συναλλαγές.

Η επιτάχυνση μετά το 2019

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, από το 2019 και μετά καταγράφηκε ουσιαστική επιτάχυνση των διαδικασιών κτηματογράφησης και ανάρτησης.

Η πρόοδος αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι νομοθετικές παρεμβάσεις, η ενίσχυση της ψηφιοποίησης, η αυστηρότερη παρακολούθηση των συμβάσεων και η απλούστευση των διαδικασιών για πολίτες και επαγγελματίες.

Το γεγονός ότι το ποσοστό ανάρτησης έφτασε πλέον στο 99% θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υπερβαίνει τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Κτηματολόγιο αποτελεί άλλωστε μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις διοικητικού εκσυγχρονισμού του κράτους, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη επενδύσεων αλλά και τη συνολική λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

Οι εκκρεμότητες και το στοίχημα του 2026

Παρά τη σημαντική πρόοδο, το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Το επόμενο διάστημα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, στη διαχείριση εκκρεμοτήτων κτηματογράφησης, καθώς και στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια πλήρους μετάβασης της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου, στόχος που θεωρείται κρίσιμος για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς ακινήτων.

Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά ένα πλήρως λειτουργικό, ενιαίο και ψηφιακό σύστημα καταγραφής ακίνητης περιουσίας σε εθνικό επίπεδο — ένα έργο που για δεκαετίες θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο να ολοκληρωθεί.