Κτηνωδία στην Θεσσαλονίκη: Έδεσαν πρόβατα και τα έβαψαν κόκκινα έξω από εκκλησία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης ζώων και συγκεκριμένα προβάτων, σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε φιλοζωικό σωματείο μέσω ανάρτησης.

Οργή προκαλούν οι εικόνες από το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης σχετικά με την κακοποίηση που δέχθηκαν δύο πρόβατα, τα οποία έδεσαν από τα πόδια, τα έβαψαν κόκκινα και τα άφησαν σε αυλή έξω από εκκλησία με αφορμή την σημερινή γιορτή του Αγίου Γεωργίου (23.04.2026).

Σύμφωνα με καταγγελία του φιλοζωικού πολιτιστικού σωματείου «Άριελ», που προχώρησε στην ανάρτηση που τα δύο δεμένα ζώα, καταγγέλλει ότι φαίνεται να είναι μέρος λαχειοφόρου αγοράς σε τοπική εκκλησία.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ το αποκρουστικό αυτό θέαμα δεν δικαιολογείται όποια και να είναι η περίσταση.

«Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο, τα ζώα ήταν φοβισμένα, δεν μπορούσαν ούτε κουνηθούν. Δεν είχαν ούτε νερό και ήταν μέσα στον ήλιο για τουλάχιστον δυο ώρες. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί έλεγαν ότι θα γίνει κλήρωση στα πλαίσια του πανηγυριού και όποιος κερδίσει θα τα πάρει για σφαγή και πως γι’αυτό βρίσκονταν εκεί. Μετά, ήρθε ένας κύριος να τα πάρει με το αυτοκίνητό του, τον ρώτησα γιατί ήταν εκεί τα ζώα και μου απάντησε ‘’ρωτήστε τον παπά’’», είπε και η γυναίκα που κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Η ανάρτηση

«Εικόνες ΝΤΡΟΠΗΣ και ΑΙΣΧΟΥΣ στο Καλοχώρι θεσνικης.

Λαχειοφόρος Κλήρωση της εκκλησίας? Αναπαράσταση παλαιών εθίμων??

Όποια και να είναι η αφορμή η θέα είναι αποκρουστική, Εν έτη 2026!!!!

Τα ζωάκια χειροπόδαρα δεμένα, βαμμένα με κόκκινη μπογιά περιμένουν….. Ωραίος τρόπος να γιορτάζετε την εορτή του Αγ. Γεωργίου!!!

Ας το δει όλη η Ελλάδα με τις κοινοποιήσεις μας!! Εννοείται έχει ενημερωθεί η αστυνομία!!!», αναφέρεται στην ανάρτηση του φιλοζωικού σωματείου.