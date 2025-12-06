Συμβαίνει τώρα:
Κτηνοτρόφος αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα 450 πρόβατά του, που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς – «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους»

Εκατοντάδες ζωντανά της ιδιαίτερης φυλής του Ρουμλουκίου θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς
Κτηνοτροφος
Ο κτηνοτρόφος που θανατώνονται τα πρόβατά του / Youtube

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχει φέρει τρομακτικά προβλήματα στην κτηνοτροφία της χώρας μας, με όσους έχουν ζώα, σε περιοχές υψηλού κινδύνου να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, οι περισσότερες λόγω πρόληψης έτσι ώστε να μη διαδοθεί περισσότερο η νόσος.

Ο κτηνοτρόφος που έχει τη φάρμα Θεοφίλου στην κεντρική Μακεδονία και έχει μοιραστεί τις δυσκολίες του να έχει κανείς ζώα ιδιαίτερα πρόβατα και μάλιστα σε μία εποχή που πολλά θανατώνονται λόγω της ευλογιάς, μίλησε στην κάμερα του καναλιού στο Youtube της οικογενειακής επιχείρησης με συγκλονιστικά λόγια.

Όπως είπε 450 πρόβατα από την φάρμα του, μίας σπάνιας ράτσας θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης έχει εδώ και πολλές δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου που είναι και τα τελευταία καθαρόαιμα που απέμειναν στην περιοχή.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους από τα πάντα τα φύλαξα, όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», λέει ο κτηνοτρόφος με λυγμούς και τονίζει ότι «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».

