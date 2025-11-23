Ελλάδα

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας από τις 06:00 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι
Τροχονόμος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα Κυριακή (23.11.2025) στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επετείου της Εθνικής Αντίστασης.

Η τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Έτσι, αποφασίστηκε η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους στην Αθήνα αλλά και την απαγόρευση κυκλοφορίας σε αυτούς από τις 06:00 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Αναλυτικά αποφασίστηκε απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας σε:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

