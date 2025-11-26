Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στη λεωφόρο Συγγρού και στη λεωφόρο Αμαλίας στις 27 και 28 Νοεμβρίου

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα προχωρήσει η Τροχαία την Πέμπτη (27.11.2025) και την Παρασκευή (28.11.2025) για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ και θα αφορούν τμήματα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στα σημεία αυτά.

Όπως τονίζουν οι αρμόδιες αρχές θα σημειωθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Συγγρού και στη συνέχεια

και στη συνέχεια στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα της, από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Κατά τις παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.