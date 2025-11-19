Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνουν κυκλοφοριακές αλλαγές την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή (21.11.2025) στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αεροπαγίτου.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

