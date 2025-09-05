Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών – «Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που έρχονται στο φως από τα μέλη του κυκλώματος καυσίμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων είχε κέρδη πάνω από 3 εκατ. ευρώ και δρούσε σε πολλά σημεία της χώρας. Ένα από προγραμματα λογισμικού που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δράση τους θύμιζε «πασιέντζα».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο, φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα, 1.340.354,05 λίτρα βενζίνης και 212.213,40 λίτρα διαλύτη.

Σε έναν από τους διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ τα μέλη του κυκλώματος μιλούν για μάπα βενζίνη.

Α’ Ομιλητής: Ελα

Β’ Ομιλητής: Ρε συ μ@@@@α, πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;

Α’ Ομιλητής: Καθαρό είναι ρε

Β’ Ομιλητής: Τι καθαρό ρε, πάλι πρόβλημα έχω σήμερα

Α’ Ομιλητής: Τι εννοείς πρόβλημα

Β’ Ομιλητής: Τι θα γίνει τώρα ρε ‘συ φίλε, θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Α’ Ομιλητής: Aστο έρχομαι εγώ, θα ‘ρθω εγώ

Β’ Ομιλητής: Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Α’ Ομιλητής: Τι εννοείς μαύρο ρε;

Β’ Ομιλητής: Ρε συ φίλε σβήνει ο καυστήρας

Α’ Ομιλητής: Ελα

Β’ Ομιλητής: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο

Α’ Ομιλητής: Καθαρό είναι, σαν την άλλη φορά ρε μ@@@@α

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε εγώ δε θα σε πάρω ποτέ άμα δεν υπάρχει κάτι πρόβλημα

Α’ Ομιλητής: Δεν είναι πειραγμένο, είναι καθαρό αυτό

Β’ Ομιλητής: Εγώ σου λέω τι έχει γίνει τώρα και τι μου λες τώρα εσύ

Α’ Ομιλητής: Πες του το, επειδή εσύ είσαι τέτοιος και σε, και πληρώνεις, πες του το, πες του το παιδί, αυτό που σου είπα εγώ από κοντά, είναι σκούρο καθαρό

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε το πετρέλαιο το βγάλαμε, έχει πρόβλημα, τι θα γίνει τώρα;

Α’ Ομιλητής: Τι να κάνω; Εγώ αυτό έχω το πετρέλαιο, κάτσε

Β’ Ομιλητής: Ρε φίλε όταν φέρνεις καθαρό δεν έχω πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα

Α’ Ομιλητής: Ρε μ@@@@α καθαρό είναι, κάτσε να, περίμενε, ε να ‘ρθω να το αλλάξω;

Β’ Ομιλητής: Ε ναι ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα, εγώ να καθαρίσω ντεπόζιτα πάλι και τέτοια, να πληρώσω τόσα λεφτά, όχι

Α’ Ομιλητής: Οχι δεν θέλει ρε μ@@@@α, θα το βγάλω εγώ έτσι μπαμ μπαμ και θα σου βάλω το άλλο

Β’ Ομιλητής: Ελα άντε, τι ώρα θα ‘ρθεις;

Α’ Ομιλητής: Ε τώρα δεν το ‘χω το φορτηγό, σε, κατά τις οχτώ ε κατά τις εννιά;

Β’ Ομιλητής: Ωραία σε περιμένω, έλα, έλα γεια

Α’ Ομιλητής: Μην, ακούς; ΆΑκουσε με

Β’ Ομιλητής: Ελα

Α’ Ομιλητής: Και μη μου λες πολλά από εδώ, πες του το, αυτό είναι σκούρο, καθαρό, αυτό στο λέω εγώ

Β’ Ομιλητής: Ρε αγόρι μου, εγώ

Α’ Ομιλητής: Να σου ανεβάσει λίγο την πίεση

Β’ Ομιλητής: Εγώ ξέρεις, την πρώτη φορά δε σου είπα τίποτα, παρόλο που δεν έφταιγα εγώ, τώρα δεν το δέχομαι να ξανά πάθω την ίδια ζημιά, να καθαρίζω ντεπόζιτα, να πληρώνω το

Α’ Ομιλητής: Οχι ρε, δε θα καθαρίσεις το, θα το βγάλω εγώ το τέτοιο αλλά

Β’ Ομιλητής: Μμ…

Α’ Ομιλητής: Δεν είναι αυτό, πες του το, είναι καθαρό, πες του σκούρο.

«Της είπα της αλληνής να μαζέψει ό,τι πρέπει και τα ‘βαλε στο αυτοκίνητο και έφυγε»

Σε άλλες συνομιλίες τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται ότι βρίσκονται σε πανικό, χρησιμοποιούν ύβρεις και δείχνουν να έχουν χάσει την ψυχραιμία τους

Α΄ Ομιλητής: Κυρά Ελένη μου, πάρε λίγο στο VIBER σε παρακαλώ, κάτσε, άστο, άστο έρχομαι εγώ εκεί, μην αγχώνεσαι, έρχομαι εγώ…

Β΄ Ομιλητής: Ρε φίλε

Α΄ Ομιλητής: Έχει έρθει κανείς;

Β΄ Ομιλητής: Της είπα της αλληνής να μαζέψει ό,τι πρέπει και τα ‘βαλε στο αυτοκίνητο και έφυγε.

Α΄ Ομιλητής: Τι;

Β΄ Ομιλητής: Η γ@@@@@@η.

Α΄ Ομιλητής: Τι έκανε;.

Β΄ Ομιλητής: Έχει κάτι πινακίδες κάτω στο γκαράζ, πες μου ψύχραιμα, ηρέμησε, τι έχει γίνει;

Α΄ Ομιλητής: Είπα στην άλλη να με βοηθήσει να μαζέψουμε τα χαρτιά να καθαρίσουμε…

Β΄ Ομιλητής: Ναι

Α΄ Ομιλητής: Πήρε τα δικά της, βγήκε στο αυτοκίνητο, το καβάλησε κι έφυγε

Β΄ Ομιλητής: Γιατί; Σε παράτησε;

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Διωχ’ τη, την π@@@@@@@@@@α. Η π@@@@α, η κ@@@@α. Διώχτη, άκουσέ με προσεχτικά, μείνε ψύχραιμη και άνοιξέ μου το γκαράζ κάτω, έρχομαι να πάρω αμάξια, να φύγω, θα σε πε- μη με, άνοιξέ μου μόνο το γκαράζ, ψύχραιμη, μην αγχώνεσαι, δεν έρχονται γι΄ αυτό, για άλλα έρχονται.

Α΄ Ομιλητής: Έλα γεια

Β΄ Ομιλητής: Ηρέμησε εσύ, ηρέμησε, κάνε ό,τι είναι να κάνεις, ήρεμη έλα…

Α΄ Ομιλητής: Γεια.

Β΄ Ομιλητής: Έλα Κυριάκο

Α΄ Ομιλητής: Δώρα μου, σου είπε η κυρά Ελένη να την βοηθήσεις και την παράτησες κι έφυγες;

Β΄ Ομιλητής: Παιδί μου τι να βοηθήσω, σήκω και φύγε, μάζεψέ τα όλα φύγε τώρα, μου λέει…

Α΄ Ομιλητής: Για κλείσε… Και κλείσε τη.

Β΄ Ομιλητής: Μου ‘χεις ζαλίσει τα α@@@@@α ρε Σταύρο, πες μου…

Α΄ Ομιλητής: Πού είσαι ρε μ@@@@α;

Β΄ Ομιλητής: Φύγε, μην με περιμένεις εμένα, φύγε, κάνε ό,τι θες, κρύψου

Α΄ Ομιλητής: Και πού να πάω;

Β΄ Ομιλητής: Πού να ξέρω;

Α΄ Ομιλητής: Έλα

Β΄ Ομιλητής: Μόνη είσαι;

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Σου ‘ρχονται να ξέρεις (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Α΄ Ομιλητής: Ναι και που μου ‘ρχονται μου ‘πε ο άλλος να μην ανοίξω

Β΄ Ομιλητής: Ε;

Α΄ Ομιλητής: Μου ‘πανε να μην ανοίξω

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Τις ίδιες μ@@@@@@ς πάλι…

Β΄ Ομιλητής: Να μην πας διακοπές εσύ, ακούς; Μην αγχώνεσαι, σου ‘πε ο Θωμάς να μην ανοίξεις;

Α΄ Ομιλητής: Ο Μάνος

Β΄ Ομιλητής: Αστο… μην ανοίξεις, κάτσε εκεί… Τι σε πειράζει;

Α΄ Ομιλητής: Τι να κάτσω; Και αν φέρουν εισαγγελέα πάλι και με πετύχουνε μέσα; Ποιος θα πάει μέσα; Εσύ;

Β΄ Ομιλητής: Τώρα προσπάθησε, σώστο να δούμε, άντε, έλα πρόσεχε, θα σε φτιάξουμε άντε, άντε… Φιλιά ό,τι είναι, πάρε με… Γεια

Α΄ Ομιλητής: Έλα γεια

Β΄ Ομιλητής: Γεια σου μαστοράρα μου

Α΄ Ομιλητής: Έλα τι κάνεις;

Β΄ Ομιλητής: Καλά, έτοιμο το AUDI;

Α΄ Ομιλητής: Το AUDI τελειώνει, σε κάνα μισάωρο βάζουμε τα συνεμπλόκ…

Β΄ Ομιλητής: Ακούς; Κάτσε να σου πω κάτι, στο λέω μεταξύ μας μη πεις ούτε τίποτα στο Θωμά

Α΄ Ομιλητής: Ναι

Β΄ Ομιλητής: Έχουμε κάποια μπλεξίματα τώρα εμείς πάνω, εγώ απλά σου λέω άμα τον ψάξεις, κατάλαβες δεν θα τον βρεις γιατί

Α΄ Ομιλητής: Ναι ναι δε θα τον ψάξω ναι

Β΄ Ομιλητής: Τα ‘χούμε εμείς τα κινητά παράδειγμα σου λέω εντάξει

Α΄ Ομιλητής: Α, οκ…

Β΄ Ομιλητής: Για πες, να ξέρεις έχουμε κάποια θέματα πάνω γ@@@@@ε τα, μακάρι να ‘ναι όλα καλά, για πες, εγώ είμαι κρυμμένος σκέψου μακριά

Α΄ Ομιλητής: Κατάλαβα

Β΄ Ομιλητής: Κάτω Δημοκρατίας είμαι εγώ, ε πες μου

Α΄ Ομιλητής: Ε, τίποτα… Αυτό για την τρόμπα ήθελα να ενημερώσω τον Θωμά μωρέ για το Q5, οπότε το φτιάχνω, ο άλλος πού είναι ο τέτοιος;

Β΄ Ομιλητής: Μαζί όλοι τώρα αυτοί είναι, εγώ δεν μπορώ να πάω γ@@@@ε τα

Α΄ Ομιλητής: Μαζί, από πότε έγινε αυτό; Από χθες;

Β΄ Ομιλητής: Όχι σήμερα το πρωί, έχουμε κάποια μπερδέματα απ’ το πρωί

Α΄ Ομιλητής: Κατάλαβα, εντάξει

Β΄ Ομιλητής: Εντάξει ρε αδερφέ

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει ρε

Β΄ Ομιλητής: Λοιπόν, έλα, ό,τι είναι πάρε με ό,τι, μη φοβάσαι όλα καλά έλα ευχαριστώ έλα γεια γεια

Α΄ Ομιλητής: Εντάξει εντάξει έλα γεια γεια γεια.