Είναι εικόνες που «κόβουν» την ανάσα. Τις «αιχμαλώτισε» με την κάμερά του ο γνωστός φωτογράφος Άρης Μεσσήνης για λογαριασμό του Γαλλικού Πρακτορείου. Και τις ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter για να έχουμε όλοι την τύχη να τις απολαύσουμε.

Η στιγμή που τα κύματα φτάνουν σε ύψος πολλών μέτρων. «Όταν ο Ποσειδώνας επισκέπτεται το Ναό του» έγραψε ο γνωστός φωτογράφος.

Απολαύστε τις εντυπωσιακές εικόνες



#athens weather!

When “Poseidon” visits his temple!

Waves hit the cliffs in front of the ancient Temple of Poseidon at cape Sounion. pic.twitter.com/1FaRwEKejf

— Aris Messinis (@ArisMessinis) September 29, 2018