«Κύμα» αφρικανικής σκόνης «πνίγει» τη χώρα σήμερα και αύριο – Υψηλή συγκέντρωση και στην επιφάνεια – Τι δείχνουν τα στοιχεία Copernicus

Δύσκολες θα είναι οι επόμενες ώρες στη χώρα μας, καθώς ο καύσωνας σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη που θα έχει αυξημένη συγκέντρωση, θα δημιουργήσουν ένα αποπνικτικό και άκρως επικίνδυνο σκηνικό στην ατμόσφαιρα.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus προειδοποιεί για την εμφάνιση μεγάλης ποσότητας αφρικανικής σκόνης στον ουρανό της χώρας μας κάτι το οποίο εξαιτίας του καύσωνα θα επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο ertnews, η Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus Αtmosphere Monitoring Service (CAMS), προειδοποιεί για ένα νέο επεισόδιο σκόνης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο που είναι σε εξέλιξη. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί στις 13-14 Ιουνίου με αυξημένη συγκέντρωση σωματιδίων PM10, ακόμα και στην επιφάνεια.

Οι προβλέψεις CAMS από την αρχή της εβδομάδας προϊδέαζαν για το τι θα συμβεί στη χώρα μας. Συγκεκριμένα έδειχναν επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα που διασχίζει την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και έχει ως αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις PM10 στην επιφάνεια σε περιοχές όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος ή η Ελλάδα για αρκετές ημέρες με τιμές σημαντικά υψηλότερες από τη μέση 24ωρη έκθεση κατώφλι 50 µg/m3 που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ποιότητα του αέρα, υποδηλώνοντας σχετική μείωση της ποιότητας του αέρα σε αυτές τις χώρες, καθώς και πιθανότητα θολού ουρανού στις πληγείσες περιοχές.

Με τις υψηλότερες τιμές της αφρικανικής σκόνης όλα δείχνουν ότι εμφανίζονται πιθανότατα σήμερα, οι προβλέψεις CAMS για ημερήσια μέγιστα PM10 προβλέπεται να φτάσουν σε συγκεντρώσεις ακόμη και πάνω από 100 μg/m3, υποδηλώνοντας πολύ κακή ποιότητα αέρα με βάση τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, σε ορισμένες περιοχές αυτών των χωρών.

Μιλώντας για την αφρικανική σκόνη, ο Βασίλης Αμοιρίδης, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου (ΕΑΑ) ανέφερε: «Η ομάδα ΑtmoΗub παρακολουθεί επεισόδια εισβολής της σκόνης της Σαχάρας στην Ελλάδα, για να ενημερώσει τον πληθυσμό για τη σοβαρότητά τους και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ποιότητα του αέρα.

Desert #dust episodes in Greece were one of the hot topics at #CAMSGA24 #CAMS2024 this week. Our @v_amiridis, Anna Kampouri and Thanasis Georgiou proposed that data from the @Pangea4calval Observatory in Antikythera could enhance CAMS forecasts for the wider region. pic.twitter.com/6KuDQyq0kz