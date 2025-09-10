Συμβαίνει τώρα:
Κυψέλη: Χειροπέδες σε 59χρονο που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας – Έκρυβε στο σπίτι του όπλα, σφαίρες και μαχαίρια

Ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων
Κυψέλη: Χειροπέδες σε 59χρονο που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας – Έκρυβε στο σπίτι του όπλα, σφαίρες και μαχαίρια

Εικοσιτέσσερις, σχεδόν, ώρες μετά την πράξη του να πυροβολήσει έναν υπάλληλο καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στου Γκύζη, συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (09.09.2025) στην Κυψέλη ο 59χρονος δράστης. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 59χρονος πλησίασε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, απορριμματοφόρο την ώρα που εργαζόταν συνεργείο καθαριότητας και πυροβόλησε προς έναν υπάλληλο, ενώ στη συνέχεια έφυγε με μοτοσικλέτα προς άγνωστη κατέυθυνση.

Ευτυχώς ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε.

Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε ο δράστης σε κοντινή περιοχή από το σημείο της επίθεσης, όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα στην κατοικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια
  • Ένα πιστόλι
  • 3 μαχαίρια
  • 2 σιδερογροθιές
  • 14 φυσίγγια και
  • 2 κουκούλες (full face)

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

