Κυρανάκης: «Θα αλλάξει ο τρόπος ανανέωσης στα διπλώματα οδήγησης – Γιατροί υπογράφουν χωρίς να εξετάζουν»

Για την κατάσταση που επικρατεί τους δρόμους, τα διπλώματα οδήγησης και τη φάμπρικα που τα ανανεώνει καθώς και για το όριο ταχύτητας που δεν τηρείται, μίλησε ο Κώνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και τόνισε πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με γιατρούς που χωρίς να εξετάζουν, υπογράφουν χαρτιά για την ανανέωση στα διπλώματα οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ που αφορά τις καταγγελίες για φάμπρικα που για 250 ευρώ ανανεώνει διπλώματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να οδηγήσουν.

«Υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα με γιατρούς που χωρίς να εξετάζουν, εντελώς ανεύθυνα, υπογράφουν ένα χαρτί για την ανανέωση των διπλωμάτων. Υπάρχουν όντως φάμπρικες αλλά και μεμονωμένες περιπτώσεις.

Από τους πρώτους μήνες που βρίσκονται στο υπουργείο Μεταφορών έχω δεχτεί τέτοιες καταγγελίες, από τα ίδια τα παιδιά των ανθρώπων που ανανεώνουν. Αυτό που αλλάζουμε είναι πως μέσω του ΗΔΙΚΑ σταματά έγχαρτη σφραγίδα, και πλέον μόνο ηλεκτρονικά θα γίνεται η έγκριση της ικανότητας οδήγησης από έναν γιατρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρα κάθε δίπλωμα θα φαίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα φαίνεται από ποιον γιατρό έγινε. Θα υπάρχει και ένα σύστημα που θα βοηθά να μην ανανεώνονται τα διπλώματα που δεν πρέπει.

Εξετάσεις οφθαλμολογικές και άλλες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιος είναι ακατάλληλος, θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ και θα βλέπει ο γιατρός κάποιες ενδείξεις και δεν θα υπογράφει».

Σε σχέση με τον νέο ΚΟΚ, τα πρόστιμα και το όριο ταχύτητας είπε: «Ο νέος ΚΟΚ έχει ξεχωρίσει την οδήγηση με πάνω από 200 χλμ. την ώρα ως ακραία επικίνδυνη για αυτό από την πρώτη παράβαση που εντοπίζεται, υπάρχει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Έχει και ποινικές συνέπειες, ακόμα και αν δεν προκύψει σωματική βλάβη».

Ανανέωσαν δίπλωμα σε ηλικιωμένο με άνοια

Το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκράτι, ένας 84χρονος ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, παραβίασε προτεραιότητα και προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα μία 75χρονη γυναίκα.

Η οδήγηση μετά από κάποια ηλικία απαιτεί πιο αυστηρό έλεγχο, πιο αυστηρές αξιολογήσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» έφτασαν πολλές καταγγελίες που μιλούν για μία φάμπρικα που για 250 ευρώ ανανεώνει διπλώματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να οδηγήσουν.

Μάλιστα σε μία περίπτωση ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης σε ηλικιωμένο, με άνοια.

«Ο πατέρας μου σε αρχές άνοιας και ενώ έπρεπε να δώσει εξετάσεις για το δίπλωμα, απευθύνθηκε σε μία σχολή οδηγών και του είπαν ότι με το αντίτιμο των 250 ευρώ, θα του φέρουν το δίπλωμα στο σπίτι. Έπαιρνε φάρμακα για την άνοια, κανείς δεν τον ρώτησε για τίποτα και του είπαν ότι θα του φέρουν το δίπλωμα στο σπίτι. Και επειδή έπρεπε να πάει στους γιατρούς και για να τους αποφύγει του ζήτησαν τα 250 ευρώ να τα κάνει 500 και έτσι και έγινε. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία με τη σχολή οδηγών και πήρε το δίπλωμα στα χέρια του», είπε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένου.

Σε άλλη περίπτωση μία γυναίκα καταγγέλλει πως ο 89χρονος πατέρας της ανανέωσε το δίπλωμά του με μία επίσκεψη μόνο στην γραμματεία των γιατρών…

«Είναι ο πατέρας μου, πρόσφατα και ο ίδιος και φίλοι του χρειάστηκαν ανανέωση διπλώματος, εκδίδουν κανονικά τα παράβολα μέσα από το σύστημα, όπως γίνεται τώρα και το αποτέλεσμα είναι ότι πάνε στον γιατρό, ο γιατρός δεν τους βλέπει ποτέ, απλά οι γραμματείς εκεί τους δίνουν την βεβαίωση, ούτε καν να δουν αν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, αν ακούνε, αν νευρολογικά είναι σωστά, αν μπορούν να αντιδράσουν σε κάτι. Δεν γίνεται καμία ιατρική εξέταση, παίρνουν απλά το χαρτί και φεύγουν. Όπως καταλαβαίνετε εγώ είμαι σε πολύ μεγάλη ανησυχία πάνω σε αυτό, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ικανός, αλλά δεν παύει να είναι μεγάλος άνθρωπος», σημειώνει άλλη πολίτης για την φάμπρικα με τις ανανεώσεις διπλωμάτων.

Πώς δουλεύει η… επιχείρηση με τις ανανεώσεις διπλωμάτων

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φαίνεται να έχει στηθεί μία «επιχείρηση» από σχολές οδηγών που απλά ζητούν χρηματικά ποσά και παραδίδουν τα ανανεωμένα διπλώματα… στο σπίτι.

– Υπάρχουν σχολές οδηγών, οι οποίες «πουλάνε» τα διπλώματα. Σε συγγενικό μου πρόσωπο χωρίς καν να περάσει από εκεί έδωσε 250 ευρώ και πήρε το δίπλωμα, με πλήρη ανικανότητα οδήγησης έτσι;

– Πήγε να ανανεώσει άρα;

– Βέβαια, ανανέωση, γιατί ανανέωση σημαίνει ότι στην ηλικία αυτή ότι πρέπει να περάσει από κάποιους γιατρούς, 3-4. Και πήγε από εκεί (από την σχολή οδηγών), λέει τι θέλετε να σας φέρω; Λέει το παλιό δίπλωμα και τίποτα άλλο. Λέει θα περάσω από γιατρούς κτλ, γιατί εγώ δεν ακούω καλά, δεν αυτό, με προβλήματα. Δεν χρειάζεται τίποτα, του δώσανε το πρόχειρο χαρτάκι και μετά από ένα μήνα πήρε και το διπλωματάκι στο χέρι. Εντελώς ακατάλληλος για οδηγός.

– Πόσο πλήρωσε γι’ αυτό;

– 250 ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση ο γιος ενός 77χρονου καταγγέλλει πως ο πατέρας του ανανέωσε το δίπλωμά του χωρίς να βλέπει… χωρίς να είναι σε θέση να οδηγήσει.

«Εμένα ήθελε ο πατέρας μου να ανανεώσει το δίπλωμα και προσπαθούσα να του βρω διάφορες δικαιολογίες γιατί δεν ήταν σε θέση ο άνθρωπος να οδηγήσει, ούτε έβλεπε, ούτε ήταν σε θέση να οδηγήσει. Έκανε την ανανέωση, του την έκαναν την ανανέωση. Δεν πήγε σε κανέναν γιατρό ο πατέρας μου», καταγγέλλει γιος ηλικιωμένου.

Πώς ανανεώθηκε το δίπλωμα;

«Δώσαμε 200 ευρώ και το ανανεώσανε. Πώς τις πήρανε τις βεβαιώσεις, τι κάνανε. Όταν τους είπα, ”καλά ρε παιδιά, αν θα γίνει κάτι στον δρόμο, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να προχωρήσει, αν θα γίνει κάτι στον δρόμο ποιος φέρει την ευθύνη;” Λέει εμείς ”είμαστε καλυμμένοι, την ευθύνη την φέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες”», συνέχισε ο γιος 77χρονου ηλικιωμένου.

Όλα αυτά εγείρουν πολλά ερωτηματικά και ανησυχία σε συγγενείς ηλικιωμένων και οδηγούς.