Κύθνος: Ιστιοφόρο με 6 επιβάτες έπλεε ακυβέρνητο στη φουρτουνιασμένη θάλασσα – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Τρομακτική περιπέτεια για 6 άτομα που επέβαιναν σε ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Κύθνου, την Πέμπτη (18.09.2025) το οποίο έπλεε ακυβέρνητο λόγω προβλήματος στα πηδάλια.

Το ακυβέρνητο ιστιοφόρο με ελληνική σημαία, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο μεταξύ της Κύθνου και της Σύρου να «παλεύει» με τα κύματα καθώς στο Αιγαίο έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για τη διάσωση των επιβατών έσπευσε ρυμουλκό και ένα πλοίο το οποίο βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Στο βίντεο που προκαλεί τρόμο φαίνεται το ιστιοφόρο να «βουτά» και να «πετάγεται» από τα τεράστια κύματα. Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν δυσμενείς.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γεώργιος Βάλλης, με αφορμή το περιστατικό έστειλε το μήνυμα πως «η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη»

«Το συμβάν με το ιστιοφόρο ανοικτά της Κύθνου αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και πολλά μποφόρ, η τήρηση των μέτρων δεν είναι επιλογή – είναι υποχρέωση.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη. Με σεβασμό στους κανόνες και συνεχή επαγρύπνηση μπορούμε να προλαμβάνουμε τα δυσάρεστα και να κρατάμε τα ταξίδια και τις ανθρώπινες ζωές σε ασφάλεια», ανέφερε συγκεκριμένα.