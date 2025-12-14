Συμβαίνει τώρα:
Λακωνία: Δραματική διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι – Βίντεο από την επιχείρηση

Η 13χρονη κατά την πτώση της δεν τραυματίστηκε σοβαρά ούτε έχασε τις αισθήσεις της, ενώ κατάφερε να πιαστεί από το τοιχώμα και να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού
Πηγάδι
Εικόνα από την επιχείρηση διάσωσης

Σοκάρουν τα πλάνα από τη διάσωση μιας 13χρονης η οποία έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή των Κροκεών Λακωνίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.2025).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 13χρονης από Λακωνία έπαιζε έπαιζε κρυφτό με άλλα παιδιά και, στην προσπάθειά της να βρει σημείο να κρυφτεί, πάτησε επάνω στο πηγάδι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα προστατευτικά και να πέσει στο εσωτερικό του.

Το πηγάδι έχει συνολικό βάθος περίπου 15 μέτρων, με τη στάθμη του νερού να φτάνει τα 7 μέτρα σύμφωνα με το spartanews.gr

Ευτυχώς, κατά την πτώση της δεν τραυματίστηκε σοβαρά ούτε έχασε τις αισθήσεις της, καταφέρνοντας να πιαστεί από το τοιχώμα και να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού. Ωστόσο, το νερό ήταν ιδιαίτερα παγωμένο και όσο περνούσε η ώρα η κατάσταση γινόταν κρίσιμη, καθώς η 13χρονη άρχισε να εμφανίζει σημάδια υποθερμίας.

Τα υπόλοιπα παιδιά ειδοποίησαν άμεσα για βοήθεια και καθοριστική αποδείχθηκε η γρήγορη επέμβαση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν τον απεγκλωβισμό της.

Μετά τη διάσωση, η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας συμπτώματα έντονης υποθερμίας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η υγεία της δεν διατρέχει πλέον κανέναν κίνδυνο.

Ελλάδα
