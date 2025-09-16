Λαμία: Άγρια επίθεση σε εργαζόμενο του Δήμου στη μέση του δρόμου

Το βίαιο επεισόδιο σε βάρος εργαζόμενου του Δήμου, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9/25) στη Νέα Μαγνησία Λαμίας στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ένας άνδρας σταμάτησε αυτοκίνητο του Δήμου στη Λαμία και επιτέθηκε στον εργαζόμενο. Ο λόγος, σύμφωνα με τους συναδέλφους του είναι γιατί «τον ενοχλούσε το γεγονός ότι περνάει μπροστά από το σπίτι του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα, τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο. Έτρεξαν οι συνάδελφοί του που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά και αποφεύχθηκαν και νέα χτυπήματα, ωστόσο ο δράστης του έσπασε τα γυαλιά και το ρολόι.

Περίοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα ο υπάλληλος του δήμου μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στο σημείο έφτασε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρασίνου Κώστας Κερπινιώτης, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε για το συμβάν τον Δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου. Εκείνος έδωσε εντολή να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την υγεία του εργαζομένου και να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του δήμου Λαμιέων:

«Μόνο αποτροπιασμό και ντροπή προκαλεί η βίαιη επίθεση που δέχθηκε χωρίς κανένα λόγο συνάδελφος της υπηρεσίας καθαριότητας όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας του, δημότης του επιτέθηκε με τη φαιδρή αιτιολογία ότι τον ενοχλεί το γεγονός ότι περνάει μπροστά από το σπίτι του.

Τόσο η διοίκηση του σωματείου όσο και όλοι οι συνάδελφοι καταδικάζουν απόλυτα και απερίφραστα το γεγονός, δηλώνουν ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές και στέκονται στο πλευρό του συναδέλφου , ο οποίος βίωσε το πιο σκληρό πρόσωπο της ανεξέλεγκτης βίας, την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του».