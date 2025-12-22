Λαμία: Άνδρας κλείστηκε σε διαμέρισμα και άνοιξε φιάλη υγραερίου – Η αστυνομία «μπούκαρε» στο σπίτι και τον συνέλαβε

Έληξε μετά από 2 ώρες (22/12/2025) η επιχείρηση της αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα στη Λαμία, από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, ο οποίος βρισκόταν μέσα κλειδαμπαρωμένος έχοντας ανοίξει φιάλη υγραερίου και χωρίς καμία πρόθεση για διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το lamianow λίγο πριν τις 18:00, ειδική ομάδα της Αστυνομίας, με ασπίδες και ειδικό εξοπλισμό, πραγματοποίησε δυναμική επέμβαση, σπάζοντας την πόρτα του διαμερίσματος στη Λαμία με τη συνδρομή εργαλείων της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή έκρηξη και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το κτίριο. Στη συνέχεια προσήχθη με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ οι ένοικοι επέστρεψαν στα διαμερίσματά τους, με τις Αρχές να τονίζουν πως η έγκαιρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς, που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα στο διαμέρισμα ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα.

Επειδή ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, οι αστυνομικοί εκκένωσαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας προληπτικά, και προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού δεν απαντά στις εκκλήσεις τους.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί ήταν σε επιφυλακή και στο σημείο έσπευσε και διαπραγματευτής της αστυνομίας.

Στο σημείο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση και η οδός Μακροπούλου είχε κλείσει.