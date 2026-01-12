Συμβαίνει τώρα:
Λαμία: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός από την πτώση του δέντρου στο κέντρο της πόλης
Ξεριζωμένο δέντρο
Photo / LamiaReport

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 12.01.2026, στη Λαμία, όταν ένα τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητα.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Λαμίας, όταν μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Το δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές ενώ από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και οχήματα αναφέρει το lamianow.gr.

Ξεριζωμένο δέντρο
Photo / LamiaReport
@lamianow.gr

Λαμία : Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό (Φώτο, Βίντεο)

♬ πρωτότυπος ήχος – Lamianow.gr

 

 

Από την πτώση έκλεισε η κυκλοφορία ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Τροχαία και προχωρούν στην απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η κυκλοφορία.

Ελλάδα
