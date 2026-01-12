Λαμία: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 12.01.2026, στη Λαμία, όταν ένα τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητα.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Λαμίας, όταν μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Το δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές ενώ από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και οχήματα αναφέρει το lamianow.gr.

Από την πτώση έκλεισε η κυκλοφορία ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Τροχαία και προχωρούν στην απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η κυκλοφορία.