Λαμία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στον Ε65 εξαιτίας φωτιάς που προκάλεσε τροχαίο – Τούμπαρε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι (23/11/2025) στον Ε65 στην έξοδο της Λαμίας, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε δίπλα στον δρόμο σε ξερόχορτα της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα.

Η φωτιά στη Λαμία, ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 και η ορατότητα στο σημείο μειώθηκε απότομα, δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα και προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας των συνθηκών ένα τζιπ συγκρούστηκε στο πίσω μέρος προπορευόμενου αυτοκινήτου (μιας BMW) και τούμπαρε στο δρόμο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο καπνός που «έπνιξε» τον αυτοκινητόδρομο, είναι αυτός που ευθύνεται και για το ατύχημα, καθώς η ορατότητα ήταν αρχικά μηδενική και για απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου.

Ο οδηγός και η συνεπιβάτης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Περσικής καταγωγής, κατάφεραν να βγουν από το όχημα με την βοήθεια και διερχομένων οδηγών.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, με τη νεαρή συνεπιβάτη να φέρει ελαφρύ χτύπημα στον αυχένα από την ανατροπή του αυτοκινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία και η Πυροσβεστική, τόσο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο και για την κατάσβεση της φωτιάς που είχε φτάσει μέχρι το όριο του δρόμου. Από το προπορευόμενο όχημα δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Προανάκριση για τα συμβάντα της φωτιάς και του τροχαίου διενεργούν αντιστοίχως Τροχαία και Πυροσβεστική.