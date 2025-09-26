Ελλάδα

Λαμία: Εφιαλτικές στιγμές για 80χρονη από τα χέρια του γιου της – Της «άνοιξε» το κεφάλι γιατί νόμισε ότι πείραξε το σκυλί του

Ο δράστης συνελήφθη την ίδια μέρα και μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση
Ασθενοφόρο
Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία ηλικιωμένη στη Λαμία, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον γιο της.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (24.9.25) όταν η 80χρονη γυναίκα, που μένει στη Λαμία, δέχτηκε ξυλοδαρμό από τον 38χρονο γιο της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο άνδρας τη χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου και αιμορραγούσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος που η γυναίκα δέχτηκε την επίθεση ήταν σύμφωνα με τον 38χρονο που προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα βρέθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η Αυτόφωρη διαδικασία.

Ελλάδα
