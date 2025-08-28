Λαμία: Η στιγμή που ένα ζευγάρι κάνει την «τέλεια κλοπή» σε κατάστημα οπτικών

Μια κλοπή που ήρθε «από εκεί που δεν το περιμένεις», έγινε χθες το πρωί της Τετάρτης (27/8/2025) σε ένα κατάστημα οπτικών με το όνομα “Παπαδημητρίου” στον πεζόδρομο της οδού Βύρωνος στο κέντρο της πόλης της Λαμίας.
Ένα ζευγάρι, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, από την εμφάνιση τους, ήταν υπεράνω υποψίας, όπως φαίνεται και στο βίντεο, μπήκε σε ένα κατάστημα οπτικών στη Λαμία και με το οργανωμένο τους πιθανότατα σχέδιο κατάφεραν να κλέψουν ένα ζευγάρι γυαλιών.
Τη στιγμή που το ζευγάρι έφτασε στο κατάστημα ο ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε άλλους πελάτες. Αυτοί αρχικά στάθηκαν για λίγο στη βιτρίνα και στη συνέχεια μπήκαν στο κατάστημα.
Η γυναίκα μπήκε μέσα και κάτι ρώτησε τον ιδιοκτήτη, ενώ ο άντρας έμεινε πιο πίσω και χωρίς κανένα δισταγμό άπλωσε το χέρι του πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά, έκανε ότι τα κοιτάζει και στη συνέχεια τα έβαλε στην τσέπη.
Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με απόλυτη ψυχραιμία και το ζευγάρι κατάφερε να κλέψει το ζευγάρι γυαλιών χωρίς να καταλάβει τίποτα ο ιδιοκτήτης, μέχρι βέβαια να δει τις κάμερες.