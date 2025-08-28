Συμβαίνει τώρα:
Λαμία: Η στιγμή που ένα ζευγάρι κάνει την «τέλεια κλοπή» σε κατάστημα οπτικών

Το υπεράνω υποψίας ζευγάρι κατάφερε να κλέψει ένα ζευγάρι γυαλιών από το κατάστημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Η στιγμή που ο άντρας πάει να κλέψει τα γυαλιά απο το κατάστημα
Η στιγμή που ο άντρας πάει να κλέψει τα γυαλιά απο το κατάστημα / φωτό από βίντεο του lamiareport στο tiktok

Μια κλοπή που ήρθε «από εκεί που δεν το περιμένεις», έγινε χθες το πρωί της Τετάρτης (27/8/2025) σε ένα κατάστημα οπτικών με το όνομα “Παπαδημητρίου” στον πεζόδρομο της οδού Βύρωνος στο κέντρο της πόλης της Λαμίας.

Ένα ζευγάρι, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, από την εμφάνιση τους, ήταν υπεράνω υποψίας, όπως φαίνεται και στο βίντεο, μπήκε σε ένα κατάστημα οπτικών στη Λαμία και με το οργανωμένο τους πιθανότατα σχέδιο κατάφεραν να κλέψουν ένα ζευγάρι γυαλιών.

Τη στιγμή που το ζευγάρι έφτασε στο κατάστημα ο ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε άλλους πελάτες. Αυτοί αρχικά στάθηκαν για λίγο στη βιτρίνα και στη συνέχεια μπήκαν στο κατάστημα.

Η γυναίκα μπήκε μέσα και κάτι ρώτησε τον ιδιοκτήτη, ενώ ο άντρας έμεινε πιο πίσω και χωρίς κανένα δισταγμό άπλωσε το χέρι του πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά, έκανε ότι τα κοιτάζει και στη συνέχεια τα έβαλε στην τσέπη.

@lamiareport.gr Ζευγάρι υπεράνω πάσης υποψίας έκανε το απρόσμενο σε κατάστημα οπτικών στη Λαμία… #lamia #lamiareport #caughtoncamera #fyp #greektiktok ♬ News / Truth Investigation / Investigation / Suspicion / Consideration(1013150) – A.TARUI

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με απόλυτη ψυχραιμία και το ζευγάρι κατάφερε να κλέψει το ζευγάρι γυαλιών χωρίς να καταλάβει τίποτα ο ιδιοκτήτης, μέχρι βέβαια να δει τις κάμερες.

