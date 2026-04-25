Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Oι επιβαίνοντας πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα
Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.04.2026) στη Λάρισα, όπου αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά με αποτέλεσμα να ξεπηδήσουν ανεξέλεγκτες φλόγες, και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Το τροχαίο έγινε στη λ. Καραμανλή στη Λάρισα, γύρω στη 1 το μεσημέρι. Σε βίντεο που έφερε στο φως το onlarissa.gr, φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες ενώ πλήθος κόσμου να παρακολουθεί τη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής αλλά και αστυνομικοί για να θέσουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές καθώς οι επιβαίνοντας πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα.

