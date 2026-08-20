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Λάρισα: Νεκρή εντοπίστηκε η 72χρονη που είχε χαθεί από τις 3 Αυγούστου – Την βρήκαν μέσα σε τάφρο κοντά στο σπίτι της

Τα ίχνη της ηλικιωμένης, που έπασχε από άνοια, είχαν χαθεί πριν 17 μέρες όταν επέστρεφε με λεωφορείο στο σπίτι της
Νεκρή 72χρονη στη Λάρισα
Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 72χρονη / onlarissa.gr
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Τραγικό επίλογο είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση της 72χρονης Θεοδώρας Ντρίτσου στη Λάρισα, καθώς το πρωί της Πέμπτης (20.8.26) βρέθηκε νεκρή σε περιοχή κοντά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η σορός της ηλικιωμένης εντοπίστηκε περίπου στις 09:00 το πρωί από συγγενείς της σε τάφρο με πυκνή βλάστηση και καλαμιές σε μικρή απόσταση από το σπίτι της.

Τα ίχνη της 72χρονης, που έπασχε από άνοια, είχαν χαθεί από τις 3 Αυγούστου.

larisa ilikiomeni
Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η ηλικιωμένη / onlarissa.gr
larisa ilikiomeni
onlarissa.gr

Κατά την επιστροφή της στο σπίτι της είχε αποβιβαστεί από το αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 στη στάση Αγία Σοφία, επί της Λεωφόρου Καραμανλή, μία στάση νωρίτερα από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιούσε.

Αστυνομικοί στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός της 72χρονης / tinealarissa.gr

Από εκεί και μετά τα ίχνη της χάθηκαν. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί Silver Alert, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν καθημερινά μέχρι τον σημερινό εντοπισμό της σορού της.

Πλέον, το βάρος πέφτει στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

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