Λάρισα: Νεκρή εντοπίστηκε η 72χρονη που είχε χαθεί από τις 3 Αυγούστου – Την βρήκαν μέσα σε τάφρο κοντά στο σπίτι της

Τραγικό επίλογο είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση της 72χρονης Θεοδώρας Ντρίτσου στη Λάρισα, καθώς το πρωί της Πέμπτης (20.8.26) βρέθηκε νεκρή σε περιοχή κοντά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η σορός της ηλικιωμένης εντοπίστηκε περίπου στις 09:00 το πρωί από συγγενείς της σε τάφρο με πυκνή βλάστηση και καλαμιές σε μικρή απόσταση από το σπίτι της.

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Τα ίχνη της 72χρονης, που έπασχε από άνοια, είχαν χαθεί από τις 3 Αυγούστου.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η ηλικιωμένη / onlarissa.gr

onlarissa.gr

Κατά την επιστροφή της στο σπίτι της είχε αποβιβαστεί από το αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 στη στάση Αγία Σοφία, επί της Λεωφόρου Καραμανλή, μία στάση νωρίτερα από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιούσε.