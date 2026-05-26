Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Λάρισα όταν ένας 15χρονος που ήταν αναβάτης σε μηχανάκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης 26.05.2026, έξω από τη Λάρισα στον δρόμο Όσσας – Συκουρίου του Δήμου Τεμπών.

Στην μηχανή επέβαιναν δύο νεαροί, με τον 15χρονο να χάνει τη ζωή του και τον 21χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με αυτοκίνητο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ο ανήλικος σωριάστηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο δυστυχώς ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα.