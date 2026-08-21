Λάρισα: Προσπάθησαν να περάσουν με drone στις φυλακές 12 κινητά και 20 κάρτες SIM

Με drone προσπάθησαν άγνωστοι να περάσουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας το απόγευμα της Πέμπτης (21.08.2026).

Το drone εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές Λάρισας και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα οι οποίοι ενεργοποίησαν το ειδικό σύστημα anti-drone και κατάφεραν να το καταρρίψουν πριν το φορτίο του φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, το δέμα που μετέφερε περιείχε 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM, αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η κινητοποίηση των εξωτερικών φρουρών απέτρεψε την παράδοση του δέματος, ενώ πλέον οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ερευνήσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποστολή και σε ποιους κρατούμενους προορίζονταν τα κινητά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.