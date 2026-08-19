Λάρισα: Σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα – Είχε να δώσει σημεία ζωής ενάμισι χρόνο

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα θλιβερό περιστατικό βρέθηκαν οι Αρχές στη Λάρισα, όπου σορός γυναίκας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της είχε επέλθει πολλούς μήνες νωρίτερα, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει αναζητηθεί.

Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.08.2026) στη Λάρισα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μπήκε στον χώρο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν απλήρωτα ενοίκια και κοινόχρηστα επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

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Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο τα αίτια όσο και ο ακριβής χρόνος θανάτου της γυναίκας.

(Πηγή φωτογραφίας: thessaliatv.gr)

Είχε να δώσει σημεία ζωής για μήνες

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η 60χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το γεγονός ότι από το διαμέρισμα δεν αναδυόταν έντονη δυσοσμία φαίνεται ότι συνέβαλε στο να μην αντιληφθεί κανείς τι είχε συμβεί.

Πληροφορίες τοπικών μέσων αναφέρουν ότι η γυναίκα ενδέχεται να είχε πεθάνει ακόμη και πριν από έναν έως ενάμιση χρόνο. Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας ανέφερε ότι η 60χρονη είχε σταματήσει να καταβάλλει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ μέχρι τότε ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της.

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(Πηγή φωτογραφίας: thessaliatv.gr)

«Ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα φέρεται να είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ενημερώθηκε μετά τον εντοπισμό της.

(Πηγή φωτογραφίας: thessaliatv.gr)

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η Αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, αλλά και να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει.

Καθοριστικά αναμένεται να είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα δώσουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου και, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για τον χρόνο κατά τον οποίο η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή