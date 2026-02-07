Ελλάδα

Λάρισα: Συμπλοκή νεαρών σε πολυκατοικία – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ο τραυματίας κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια με δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνουν στη συνέχεια στο σημείο
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μια απίστευτη συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026) σε πολυκατοικία στην Λάρισα.

Το επεισόδιο συνέβη επί της οδού Παπακυριαζή στην πόλη της Λάρισας. Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο φέρει τραύμα στο χέρι από μαχαίρι.

Ο νεαρός κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνουν στη συνέχεια στο σημείο.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Λάρισα

Να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες στα πλαίσια προγράμματος, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
135
116
98
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Άλλοι 1.400 αστυνομικοί στην Αττική – «Ενίσχυση εισοδήματος και βελτίωση συνθηκών εργασίας» οι προτεραιότητες
Οι πρώτοι 600 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην άνοιξη και οι υπόλοιποι 800 μέχρι το φθινόπωρο
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά - Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ
Πλημμύρα
Newsit logo
Newsit logo