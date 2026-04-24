Λασίθι: 68χρονη μητέρα και τα δύο παιδιά της επιτέθηκαν με μαχαίρι και μαγκούρα σε 36χρονο

Ένα οικογενειακό «ντου» δέχτηκε 36χρονος στο Λασίθι της Κρήτης όταν μία μητέρα με τα δύο παιδιά της του επιτέθηκαν με μαχαίρι και μαγκούρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι τρεις τους συνελήφθησαν και ο 36χρονος που δέχτηκε της επίθεση στο Λασίθι και συγκεκριμένα στο χωριό Κριτσά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4/2026) με αφορμή διαφορές που φέρονται να σχετίζονται με κτηνοτροφικές εκτάσεις και βοσκοτόπια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μία οικογένεια, μια 68χρονη μητέρα και οι δύο γιοι της, 27 και 34 ετών, φέρεται να ενεπλάκη με έναν 36χρονο άνδρα σε έντονο καβγά, ο οποίος κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Κατά τις καταγγελίες, η 68χρονη φέρεται να έβρισε τον 36χρονο, ενώ ο 34χρονος γιος της φέρεται να τον χτύπησε με μαγκούρα και μάλιστα αρκετές φορές. Παράλληλα, ο 27χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο χέρι, ενώ του προκάλεσε τραύμα και στην κοιλιά.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι, η μητέρα με τους δύο γιους της, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου βρίσκεται σε εξέλιξη.