Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα – Κλειστές 2 λωρίδες στο ύψος του Χαϊδαρίου

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ αρμόδια συνεργεία σπεύδουν στο σημείο για να απομακρύνουν τα βράχια - Κλειστή και η ιρλανδική διάβαση στη Λ. Βραυρώνας στη Νέα Πέραμο
Κλειστές είναι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06.12.2025) οι 2 λωρίδες της λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα της Αθήνας λόγω κατολίσθησης.

Βράχια έπεσαν στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Αθηνών, στο Δαφνί του Χαϊδαρίου. Λόγω της κατολίσθησης, έχουν μπλοκαριστεί οι 2 από τις 3 λωρίδες με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί κυκλοφοριακό χάος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ αρμόδια συνεργεία σπεύδουν στο σημείο για να απομακρύνουν τα βράχια και να ανοίξουν ξανά όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την Αττική ήταν καταστροφικό. Η πρωτεύουσα φαίνεται πως γλιτώνει σήμερα και τις επόμενες ημέρες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς η κακοκαιρία μετατοπίζεται προς τα ανατολικά πριν εξασθενήσει.

Κλειστή και η ιρλανδική διάβαση στη Λ. Βραυρώνας στη Νέα Πέραμο.

