Λέρος: Η δημοτική βιβλιοθήκη του νησιού, ένας ζωντανός θησαυρός πολιτισμού και γνώσης

Γεννημένη σε ένα νησί με ήρεμους ρυθμούς και κατοίκους παθιασμένους με το διάβασμα, η δημοτική βιβλιοθήκη της Λέρου καθιερώθηκε ως ένα από τα εμβληματικά σημεία του Δωδεκανήσου. Μια πραγματική «κιβωτός» γνώσης, διακρίθηκε ανάμεσα στις πιο καινοτόμες βιβλιοθήκες της Ελλάδας: το 2013 βραβεύτηκε από το πρόγραμμα Future Library του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και συμμετείχε στο παγκόσμιο συνέδριο Next Library στη Δανία.

Ο ιδρυτής της, πρώην δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλλιας, αναφέρει ότι η βιβλιοθήκη είναι σήμερα «ένα ανοιχτό εργαστήριο δημιουργικότητας, σκέψης και φαντασίας». Οι ρίζες της φτάνουν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Λέριος δάσκαλος Αδαμάντιος Χαραμής πρόσφερε μια πλούσια συλλογή χειρογράφων, τα οποία διασώθηκαν στα χρόνια του πολέμου, κρυμμένα στο πηγάδι του Κάστρου.

Ένας χώρος γνώσης και σύγχρονης λειτουργίας

Από το 2015 στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο της πρώην Λεριακής Λέσχης, προσφέροντας παιδικά και εφηβικά τμήματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και πλούσιο ξενόγλωσσο αρχείο. Η λειτουργία της στηρίζεται επίσης στη βοήθεια εθελοντών και στις δωρεές βιβλίων. Από το 2023, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ψηφιοποίησης του πολύτιμου έντυπου υλικού της, έργο που αναμένεται να συνεχίσει η νέα δημοτική αρχή.

Για τον κ. Κόλλια, η βιβλιοθήκη είναι «το καμάρι όχι μόνο της Λέρου, αλλά και ολόκληρης της περιοχής», ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού και δημιουργίας που λειτουργεί όλο τον χρόνο για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Άνοιγμα στον κόσμο

Οι τουρίστες έρχονται επίσης σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα βιβλία. Ο Θάνος Μάλλιος, ιδιοκτήτης βίλας στο νησί, προσφέρει στους φιλοξενούμενούς του μια συλλογή μεταφρασμένων έργων σε διάφορες γλώσσες – αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά – και σύντομα και τουρκικά. «Το βιβλίο είναι η καλύτερη πύλη προς την ψυχή του πολιτισμού μας», σημειώνει.

Παράλληλα, ενθαρρύνει τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη δημοτική βιβλιοθήκη, της οποίας το πολυγλωσσικό τμήμα είναι μοναδικό για τα ελληνικά νησιά. «Κάθε φορά προτρέπω τους καλεσμένους μου να την επισκεφθούν. Είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός για τη Λέρο και για όλη την Ελλάδα», τονίζει.