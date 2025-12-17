Συμβαίνει τώρα:
Λευκάδα: 50χρονος κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει τη σύλληψη και πέθανε

Ο άνδρας προσπάθησε να καταπιεί το σακουλάκι και άμεσα άρχισε να πνίγεται - Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άνδρας κατέληξε
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος στη Λευκάδα όταν προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψή του κατά τον έλεγχο αστυνομικών. 

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον ANT1, αστυνομικοί σταμάτησαν τον 50χρονο άνδρα για έλεγχο, την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε δρόμο του νησιού.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της αστυνομίας, ο 50χρονος φέρεται να κατάπιε ένα μπαλάκι που πιθανότητα περιείχε ναρκωτικά προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψή του. 

 

Το μπαλάκι, βάρους περίπου 8 γραμμαρίων ναρκωτικής ουσίας, προκάλεσε ασφυξία στον άνδρα με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται.

Οι αστυνομικοί που γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 50χρονος έχασε τη μάχη με τον θάνατο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

