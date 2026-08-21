Λευκάδα: Θαλαμηγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο – Καλά στην υγεία τους οι 7 επιβαίνοντες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, όταν θαλαμηγός υπό σημαία Ιταλίας συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος σημαίας ΗΠΑ.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο 3 αλλοδαποί. Αμέσως μετά τη σύγκρουση στα ανοιχτά της Λευκάδας κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος.

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Από τη σύγκρουση ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.