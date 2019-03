Λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ: Αυτοί είναι οι ενδιαφερόμενοι!

Έξι επιχειρηματικά σχήμα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξαγορά των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι πέντε που συμμετείχαν και στην προηγούμενη ανεπιτυχή διαδικασία, καθώς και μία κινέζικη εταιρία.

Πρόκειται για την China Western Power Industrial.

Πιο αναλυτικά μη δεσμευτικό ενδιαφέρον εκδήλωσαν για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ:

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)

2. CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD

3. SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)

4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

5. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ