Λήμνος: 20χρονος έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (18/1/2026) στη Μύρινα της Λήμνου, όταν 20χρονος έπεσε από γκρεμό και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη Λήμνο ήχησαν σειρήνες και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από το σοβαρό το περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Στβι στην περιοχή του Πλατύ μεταξύ Αγίας Παρασκευής και πλαγισίου μόλου, με τον 20χρονο να πέφτει στον γκρεμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του limnoslive παρέα νεαρών που έκανε βόλτα με μηχανές βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δραματικό συμβάν, όταν ένας 20χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να έπεσε σε γκρεμό περίπου 200 μέτρων.

Με την συνδρομή δύο σκαφών του λιμενικού άνδρες του σώματος αλλά και πυροσβεστική και αστυνομία επιχείρησαν στη δύσβατη περιοχή στην τοποθεσία Αγ. Παρασκευή στην παραλία Πλατύ. Ο νεαρός σύμφωνα με το λιμενικό ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.