Λιοσίων: Ο ανήλικος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη, είχε ξανά συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία

Παλιός γνώριμος των αρχών ήταν ο ανήλικος που παρέσυρε, χτύπησε και εγκατέλειψε με τη μηχανή του την 16χρονη στην Λιοσίων το Σάββατο (18.04.2026), η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Ο 16χρονος νεαρός με καταγωγή από το Σουδάν, που συνελήφθη για το τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη στο κέντρο της Αθήνας, στην Λιοσίων είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία. Παράλληλα, ο ανήλικος είχε κατηγορηθεί επίσης και για ασέλγεια αλλά και απειλή.

Ήταν ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες – μέλη συμμορίας που τον Δεκέμβριο του 2024 πιάστηκαν να διακινούν ναρκωτικές ουσίες σε δύο σχολεία της Αθήνας, και σκόπευαν να δώσουν συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5ήμερη εκδρομή. Έπειτα από έρευνες των αρχών, και μετά τη σύλληψη των 10 δραστών, 8 από τους οποίους ήταν ανήλικοι, είχε εντοπιστεί ποσότητα κάνναβης, βάρους 908 γραμμαρίων, η οποία ήταν έτοιμη προς διακίνηση και συγκεκριμένα επιμερισμένη σε 319 σακουλάκια.

Συνολικά, είχαν βρεθεί και είχαν κατασχεθεί:

νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 3 κιλών και 149 γραμμαρίων,

πλήθος σακουλάκια επιμερισμού, ζυγαριά ακριβείας, συσκευασία με σακουλάκια περιέχων τσάι, -2- τρίφτες κάνναβης,

νάιλον συσκευασία με ναρκωτική ουσία πιθανόν ηρωίνη, συνολικού μεικτού βάρους 206 γραμμαρίων,

6 πακέτα τσιγάρα χωρίς ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης,

ξίφος,

13 κροτίδες, μαχαίρι, απομίμηση όπλου (ρέπλικα), αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς),

δίκυκλη μοτοσικλέτα,

44.975 ευρώ και

13 κινητά τηλέφωνα.

Σήμερα Κυριακή (19.04.2026) ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Τροχαία Αττικής, ενώ μετά τον ανακριτή οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Ο 16χρονος οδηγούσε την μηχανή χωρίς δίπλωμα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα. Μία γυναίκα, η ιδιοκτήτρια της μηχανής, πήγε στις αρχές για να δηλώσει την κλοπή του οχήματός της. Η ίδια λίγο αργότερα επέστρεψε μαζί με δεύτερο άτομο, μαζί με τον οποίο ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι δεν γνώριζαν το άτομο που οδηγούσε την μηχανή.

Στην συνέχεια, αυτοβούλως παρουσιάστηκε ο 16χρονος στις αρχές και ανέφερε ότι ήταν ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, λέγοντας ότι οδηγούσε κάποιος γνωστός του από τον χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Έτσι οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των πρώτων δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο (18.04.2026) λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star από την στιγμή της παράσυρσης, το κορίτσι προσπαθούσε να διασχίσει την Λιοσίων, όταν ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες και ιλιγγιώδη ταχύτητα, την χτύπησε και την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται σε πλάνα, η 16χρονη ελέγχει και από τις δύο πλευρές πριν περάσει απέναντι. Την στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι εμφανίζεται με ανεπτυγμένη ταχύτητα από τα αριστερά και παρασέρνει την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε το βίντεο από το σημείο, το παρέδωσε στις αρχές και έδωσε κατάθεση, ενώ βοήθησε την ανήλικη και ήταν αυτός που κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ.