Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη – Το σενάριο που κατέρρευσε και οι προηγούμενες συλλήψεις

Μόλις λίγες ώρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στα ίχνη του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18.4.26).

Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός της μηχανής που προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, εν τέλει το πρωί της Κυριακής συνελήφθη για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων. Πρόκειται για έναν 16χρονο που είχε συλληφθεί πριν από λίγα χρόνια ως μέλος σπείρας που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε μαθητές, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του SΚΑΙ το 2023 είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή καθώς είχε πάνω του έναν σουγιά, ενώ κατά το ίδιο ρεπορτάζ είχε προσπαθήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.

Το σχέδιο συγκάλυψης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τέσσερα άτομα φέρονται να κινήθηκαν συντονισμένα μετά το τροχαίο, επιχειρώντας να «χτίσουν» ένα σενάριο που θα απέκρυπτε τον πραγματικό οδηγό.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ένας συνομήλικός της εμφανίστηκαν στο Α.Τ. Κυψέλης και κατήγγειλαν ψευδώς ότι η μηχανή τους είχε κλαπεί. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξαν να αποσυνδέσουν τον ανήλικο από το συμβάν και να δημιουργήσουν σύγχυση στις Αρχές, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζαν ποιος οδηγούσε. Ωστόσο, το σενάριο γρήγορα κατέρρευσε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος που επέβαινε στη μηχανή προσήλθε αυτοβούλως στο τμήμα και παραδέχθηκε την παρουσία του στο σημείο της παράσυρσης. Παράλληλα, υπέδειξε τον 16χρονο ως οδηγό, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψή του από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στην Πατησίων.

Ο ανήλικος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως κατευθυνόταν και ο ίδιος για να παραδοθεί.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 20χρονη φέρεται να είχε παραχωρήσει το σκούτερ στον 16χρονο έναντι 300 ευρώ για delivery.

Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία με βαριές κατηγορίες, ενώ οι τρεις ενήλικοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η κατάσταση της 16χρονης

Την ίδια ώρα, η 16χρονη που τραυματίστηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η μητέρα της περιέγραψε στο Star τις στιγμές που έζησε, λέγοντας: «Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο… Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ».

Παράλληλα ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία… και αυτός ο κύριος τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι».

Ο πατέρας της 16χρονης, τόνισε: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Είναι μία κατάσταση δύσκολη», ενώ ξεκαθάρισε: «Όχι, δε θέλω συγγνώμη. ν μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα μου το έφερνε πίσω;».