Λιοσίων: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος που παρέσυρε την 16χρονη κοπέλα

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 16χρονος που συνελήφθη καθώς παρέσυρε στη Λιοσίων τη 16χρονη κοπέλα.

Ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων, συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026), ενώ η ανήλικη συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική. Εκτός από τον ανήλικο, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα, μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού, καθώς και ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή.

Ο δράστης -που παρέμεινε το βράδυ στην Τροχαία Αττικής- εγκατέλειψε το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ανήλικος Σουδανός έπεσε πάνω στη 16χρονη και την εκτόξευσε 30 μέτρα μακριά. Το κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η μητέρα μίλησε στο Star για τις στιγμές που έζησε, λέγοντας: «Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο… Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ».

Παράλληλα ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία… και αυτός ο κύριος τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι».

Ο πατέρας της 16χρονης, τόνισε: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Είναι μία κατάσταση δύσκολη», ενώ ξεκαθάρισε: «Όχι, δε θέλω συγγνώμη. ν μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα μου το έφερνε πίσω;».